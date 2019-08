Double vie: l'urgence de jouer

Jean Siag

Ils gravitent dans le monde des arts tout en occupant un emploi à temps plein. Et ils réussissent dans leurs deux domaines ! Cette semaine, La Presse a rencontré Mathieu Gaudet, pianiste de concert ET médecin urgentologue.

Habituellement, ce sont des médecins qui décident de pratiquer (en dilettante) un métier artistique (la plupart du temps moins payant). Dans ce cas-ci, c'est l'inverse. Mathieu Gaudet, à ne pas confondre avec l'auteur-compositeur-interprète de Loft Story, est un pianiste de formation. Titulaire d'une maîtrise de l'Université Johns Hopkins (à Baltimore), où il a travaillé avec Julian Martin, il a complété sa formation à la Glenn Gould School de Toronto, où il a étudié avec André Laplante, John Perry et Marc Durand. Il a enregistré un premier album où il interprète les Préludes de Rachmaninov, un autre consacré à Schumann. Et il vient de jouer l'oeuvre intégrale de Schubert à la Chapelle historique du Bon-Pasteur (sur une période de quatre ans), qui est en cours d'enregistrement. Une douzaine de disques paraîtront à partir de l'automne.

« Schubert est proche de ma sensibilité comme musicien, nous dit-il. Il a un langage qui prend racine dans un classicisme très fort. Schubert est vraiment l'héritier de Mozart et de Beethoven, donc les formes sont très bien bâties d'un point de vue architectural. Le cadre est solide, ce qui me permet d'improviser, et il y a une forme de douleur et de nostalgie très profondes qui me touchent. » Notre regretté collègue Claude Gingras, critique musical, avait écrit ces bons mots à son sujet : « Gaudet possède la forte technique, le souffle, l'expressivité et le sens de la grande ligne et du détail que requiert la musique de Rachmaninov. » Mais la vie de concertiste est rude et Mathieu Gaudet n'avait pas envie d'être tout le temps sur la route. Pendant son doctorat à l'Université de Montréal (avec Paul Stewart), il a commencé à se poser des questions sur son avenir.

Agrandir Mathieu Gaudet, pianiste de concert et médecin urgentologue PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE

« C'est sûr que c'est une carrière difficile, et c'était clair pour moi que je voulais une vie de famille, des enfants. Je me voyais mal soit être parti la moitié de l'année, soit, comme beaucoup de pianistes, devoir enseigner. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de creuser une oeuvre et de la travailler, c'était l'interprétation que j'aimais. Donc, je me suis trouvé un sideline... » Ce « sideline », ç'a été la médecine. À l'âge de 26 ans, pendant qu'il terminait son doctorat, il a fait le plongeon dans le monde médical, où il s'est spécialisé en soins aigus (en médecine d'urgence).

« Je viens d'une famille qui travaille dans le réseau de la santé. Ma mère a fait carrière en soins infirmiers, et mon père a travaillé longtemps comme ambulancier. Ce que j'aime en médecine, c'est que c'est à la fois utile et stimulant intellectuellement. » – Mathieu Gaudet