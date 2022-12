Plus originales qu’une bouteille, ces idées cadeaux feront le bonheur des amateurs de vin et elles animeront les discussions des Fêtes.

Soyez effervescent !

Il existe une tonne de bouchons pour refermer les bouteilles de mousseux, mais celui-ci est unique. Le bouchon Zzysh permet de conserver les bulles plus longtemps grâce à l’injecteur de gaz d’argon. Il suffit d’installer le bouchon sur le goulot, puis d’injecter un peu de gaz pour ralentir l’oxydation du vin et pour conserver l’effervescence plus longtemps. Ce gadget de vin, facile à utiliser, est l’un des rares dont vous ne pourrez plus vous passer.

Bouchon de conservation de vin mousseux, chez Vinum, 125 $

Brillant !

PHOTO FOURNIE PAR ALAMBIKA Poudre alimentaire scintillante Spirdust, couleur or

Dans un verre de prosecco, dans un cocktail ou même dans la boisson des enfants, cette poudre scintillante ajoute un effet « wow » instantané. Inodore, incolore et sans calories, ce produit est conçu au Québec et il est offert en 20 couleurs différentes. Chaque petit pot permet de colorer jusqu’à 50 boissons. Certes, les brillants risquent de ne pas faire l’unanimité dans une flûte de champagne grand cru, mais pour ajouter un brin de folie à l’apéro ou au party de bureau, le plaisir est assuré.

Poudre alimentaire scintillante Spirdust, couleur or, 1,5 g, chez Alambika, 9,95 $

Séchage express

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LINEN CHEST Support verre à vin, chez Linen Chest

Offrir des torchons pour essuyer les verres, c’est pratique, mais pas très chic. La solution ? Offrir un séchoir à verres. Ce support permet d’accrocher six coupes de différents formats et il élimine à coup sûr les odeurs de torchon mouillé. Le séchoir se démonte facilement, mais il peut aussi être laissé sur le comptoir et servir de rangement supplémentaire quand les armoires débordent.

Support verre à vin, chez Linen Chest, 24,95 $

Ne faites pas le « seau »

PHOTO FOURNIE PAR NICEBÜCKET Plusieurs modèles de seau sont offerts

La plupart des seaux à glace sont placés dans le fond d’une armoire jusqu’à leur prochaine utilisation. Pas ceux de la marque Nicebücket. Fabriqués à la main aux États-Unis, mais créés à Montréal, ces seaux à glace sont décorés avec des tissus recyclés. Les modèles sont vastes, mais chaque série est offerte en quantité limitée. Plus personne ne voudra cacher son seau, c’est garanti !

Seau à glace Nicebücket, en ligne, à partir de 90 $

Nec plus ultra

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE VINUM Verre StandArt, Gabriel-Glas

Le nouveau verre de la marque Gabriel-Glass a le même design que le fameux Zalto, mais il coûte la moitié du prix ! Son secret ? Il est fabriqué d’une seule pièce à la machine, contrairement à ceux de la marque Zalto, qui sont soufflés à la bouche en trois sections. Tout comme le Zalto, la finesse et la légèreté du verre sont époustouflantes ! Autre atout : son format universel permet de servir tous les types de vins, du blanc léger au rouge corsé.

Verre StandArt, Gabriel-Glas, chez Vinum, 55 $