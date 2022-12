Y a-t-il meilleur moment que celui de l’avent pour aborder cette tendance, qui se dessine depuis quelques années, qui consiste à intégrer un coin festif dans le décor ? Après avoir été confinée au sous-sol, puis à l’oubli, la zone bar se réincarne dans les pièces de vie sous une forme glam comme jamais.

« Oubliez les années 1960 et la man cave, lance Jean-Sébastien Michel. Le coin-bar a gagné assez de galons pour sortir du sous-sol. » En tant que propriétaire de la boutique Alambika, qui présente tout le nécessaire pour les professionnels et amateurs de cocktails, il n’est évidemment pas des plus neutres, mais il est néanmoins aux premières loges pour témoigner de la tendance.

De plus en plus, observe-t-il, les accessoires de cocktails s’ornent de gravures, de ciselures et d’autres parures pour s’arrimer au décor ou lui donner le ton. « On travaille beaucoup avec des artisans et ils ne fabriquent pas des objets destinés à être cachés au fond d’une armoire. Le matériel devient décoratif avant même d’être fonctionnel. »

PHOTO FOURNIE PAR CB2 Buffet-bar par CB2

L’intégration d’un coin-bar au salon ou à la salle à manger est aussi observée par le designer Philippe Harvey depuis environ cinq ans. Comme Jean-Sébastien Michel, le designer attribue cette demande croissante à l’engouement pour la mixologie, encouragé par l’arrivée d’alcools québécois. « Les gens sont fiers des bouteilles qu’ils ont rapportées de leurs escapades et ils ont envie de les montrer », dit-il.

PHOTO STANZA INTERIOR DESIGN, TIRÉE DE PINTEREST Aménagement de Stanza Interior Design

PHOTO FOURNIE PAR SARAH MONTGOMERY DESIGN Sarah Montgomery Design

PHOTO FOURNIE PAR THE RINFRET GROUP/HOUZZ Clin d’œil à James Bond dans un design signé The Rinfret Group

PHOTO DALTON CARPET ONE, TIRÉE DE PINTEREST Aménagement de Dalton Carpet One 1 /4







Loin de s’estomper durant la crise sanitaire, la tendance a au contraire été propulsée par un nouveau souffle... aux effluves de gin ! « Les gens ont arrêté de s’inviter, mais paradoxalement, ils ont bu davantage et avaient du temps pour expérimenter différentes combinaisons de cocktails, note Jean-Sébastien Michel. Mais ce qui est surtout marquant, c’est la sortie de pandémie et l’arrivée d’une offre généreuse d’options sans alcool. »

PHOTO FOURNIE PAR ALAMBIKA Shaker de luxe Karakura de 500 ml, 89,95 $, chez Alambika

PHOTO FOURNIE PAR MUST Ensemble de mixologie Manhatten, 48,99 $, chez Must

PHOTO FOURNIE PAR VDEV Sous-verres Anthology, 34 $ pour quatre, chez VdeV 1 /3





Tequila, absinthe, amaretto, scotch, vermouth, Campari, prosecco, bitter... On peut maintenant faire des cocktails traditionnellement alcoolisés sans une goutte d’alcool ou s’amuser à mélanger les deux – des liqueurs avec ou sans alcool – pour étirer le plaisir sans le mal de tête et les autres désagréments qui accompagnent les lendemains moins glorieux. Le bar s’ouvre ainsi à tous, y compris aux enfants, pour devenir une centrale de boissons. « Chez moi, la section sans alcool prend pratiquement autant de place que la section avec alcool, ce qui nous permet de prendre un drink même le mardi », fait valoir le spécialiste en cocktails. L’alcool s’évapore, donc, mais la cérémonie reste !

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE « On est loin du bar informe avec du cinzano éventé et de la crème de menthe ! », souligne le fondateur d’Alambika, Jean-Sébastien Michel, en décrivant son attirail de mixologie déployé chez lui, autour d’un ancien foyer. Sur une table en acrylique est déposé un plateau qui accueille le nécessaire pour la confection de cocktails.

La centrale à boissons

Si le fait d’avoir une cave à vin était auparavant la cerise sur le gâteau dans la planification de l’intérieur d’une résidence, la demande se fait maintenant concurrencer par le coin-bar, à moins que les deux ne fassent équipe au même endroit dans une configuration qui permet de tout centraliser. Dans ce cas, on y retrouvera aussi un cellier sous comptoir.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE L’ensemble pour la dégustation de l’absinthe, incluant une fontaine à absinthe, est réuni sur un plateau.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Collection de carafes à spiritueux 1 /2



La formule pour l’aménagement d’un bar est relativement simple, indique Philippe Harvey en énumérant les éléments clés de sa recette : un rangement fermé, souvent une armoire basse qui accueille l’essentiel des bouteilles de spiritueux et des accessoires, un plan de travail à hauteur comptoir recouvert d’un matériau résistant – marbre, granit, quartz, corian... – pour y travailler confortablement ses potions, une huche où les verres sont rangés à portée de main et à laquelle peuvent se greffer un support à verres et quelques tablettes. En finition, de belles bouteilles et quelques accessoires sont exposés pour définir l’ambiance, l’équipement de base du mixologue étant le shaker, le verre à mélanger, les dosettes, la cuillère de bar et la passoire qui permet de retenir la glace.

« Pour des raisons pratiques, j’essaie de ne pas laisser trop de verres à la merci de la poussière. Sur le mur, j’irai souvent mettre un miroir, du papier peint et même du cuir », explique le designer. Incontournable, une lumière d’appoint intégrée ou simplement posée sur le mobilier mettra en valeur l’éventail de couleurs des alcools et les ciselures des verres.

Il y a un côté glam, vintage ou même kitsch au bar. Il ne faut pas avoir peur d’y mettre des textures riches en accents, par exemple de la pierre, du velours et du cuir, et même des éléments un peu clinquants comme le miroir et les dorures. Ce genre de coin se doit d’être chaleureux et d’avoir de la prestance ! Philippe Harvey, designer

Pour tous les budgets

Le coin-bar composé par Philippe Harvey pour Frédérique Chapuis et Marc Gérardin fait appel à des ingrédients classiques dans un amalgame expansif : un rangement fermé surmonté d’un miroir et de tablettes avec éclairage intégré. « On aime recevoir nos amis avec des cocktails, soulignent ses clients, mais au-delà de la réception, il y a quelque chose de joli et de festif qui enrichit le décor. »

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Coin-bar réalisé par le designer Philippe Harvey pour ses clients Frédérique Chapuis et Marc Gérardin (sur la photo)

PHOTO MARIO MAYES, FOURNIE PAR PHILIPPE HARVEY Le projet Gentlemen’s Club, autre création de Philippe Harvey, présente d’un côté le cellier et, de l’autre, le coin-bar. 1 /2



Plus ou moins détaillée selon les ambitions et les budgets, la formule du coin-bar se décline dans bien des versions. « On trouve beaucoup de meubles “bijoux” dans des gammes de prix variées qui permettent de regrouper tout le nécessaire », indique Philippe Harvey. À la rigueur, regrouper quelques indispensables dans un cabaret et les déposer sur de grandes tuiles de granit qui serviront de plan de travail est suffisant pour s’improviser un coin-bar en reconvertissant un meuble comme une bibliothèque, un beau buffet ou une console rétro, propose Jean-Sébastien Michel.

« On est dans une période où il est de bon ton de faire revivre des choses du passé. Et le cocktail, par définition, le fait. Il embrasse autant la prohibition avec des environnements riches en bois que le tiki des années 1950, l’ambiance néon à la Tom Cruise dans Cocktail dans les années 1980 ou le boho des années 2000. Le cocktail traverse les époques, soutient l’expert en mixologie. C’est un petit coin de folie dans un environnement autrement très carré. » Trinquons donc à ce plaisir de moins en moins coupable qu’on ne voudra certainement pas bouder, surtout en ce temps de Fêtes !

Le meuble-bar

Voici quelques idées de meubles-bar