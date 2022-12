Avec la pandémie et le télétravail, la consommation de café à la maison a connu une hausse considérable. Et les amateurs sont toujours à l’affût de produits susceptibles de les aider à parfaire leurs boissons. Voici des idées pour leur faire plaisir.

Un classique aux couleurs de Noël

La cafetière espresso Bialetti est un classique indémodable que de nombreux amateurs apprécient en raison de sa simplicité d’utilisation, de son coût abordable et du café corsé qu’elle permet de préparer. Produite en plusieurs formats et coloris, elle est même offerte aux couleurs de Noël !

Cafetière Bialetti Moka Express, 6 tasses, 89,99 $, en vente en ligne et dans certaines boutiques spécialisées

Une bouilloire élégante

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE FELLOW Bouilloire Stagg EKG, de Fellow

Beaucoup d’amateurs apprécient les préparations filtres manuelles pour lesquelles une bouilloire à bec verseur est essentielle. Ce modèle électrique Stagg EKG, de Fellow, s’est rapidement imposé comme une référence avec son design fonctionnel et son thermomètre numérique qui permet de toujours avoir de l’eau à la température optimale.

Bouilloire Stagg EKG, de Fellow, 229,99 $, en vente en ligne et dans certaines boutiques spécialisées

À votre goût, avec goût !

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE CHEMEX Cafetière filtre manuelle Chemex

Si vous voulez offrir un cadeau qui soit à la fois efficace et élégant, cette cafetière filtre manuelle Chemex est toute désignée. Elle prépare des cafés limpides et savoureux, alors que sa forme permet de conserver la boisson à une bonne température. Plus qu’un simple élément décoratif, le collier de bois permet de manipuler la cafetière en toute sécurité.

Cafetière manuelle 6 tasses, de Chemex, 65,50 $, en vente en ligne et dans certaines boutiques spécialisées

La précision avant tout

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE TIMEMORE Balance numérique Timemore

Certains amateurs de café savent exactement ce qu’ils aiment et ils s’appliquent à le reproduire jour après jour. La précision est donc essentielle et cette balance numérique Timemore est l’outil parfait pour l’atteindre à tout coup. Elle permet de peser le café avec une précision de 0,1 g, tout en chronométrant les infusions.

Balance numérique Timemore Black Mirror Basic+, 70 $, en vente en ligne et dans certaines boutiques spécialisées

Un moulin fiable et abordable

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE BARATZA Moulin à café Encore de Baratza

Quel que soit le type de préparation, un bon moulin à café est essentiel pour obtenir de bons résultats. Ce modèle Encore de Baratza, une référence appréciée de tous les amateurs de café, permet d’obtenir simplement une mouture régulière et constante, à un coût raisonnable.

Moulin Baratza Encore, 180 $, en vente en ligne et dans certaines boutiques spécialisées

Écologique et efficace

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA RÉSERVE Filtre à café en tissu

Si vous voulez offrir un cadeau écologique, ces filtres à café réutilisables sont une idée intéressante. Fabriqués au Québec en coton biologique, offerts en trois formats pour s’adapter aux différents types de préparation, ils n’altèrent pas le goût du café et ils sont faciles à nettoyer.

Filtre à café en tissu, à partir de 9,99 $, en vente en ligne et dans différentes boutiques zéro déchet

Du café à découvrir

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE NEKTAR TORRÉFACTEURS Ensembles Découvertes et Trio des Fêtes de Nektar Torréfacteur

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE STRUCTURE TORRÉFACTEURS Pack Découverte de Structure Torréfacteurs 1 /2



Les microtorréfacteurs québécois sont de plus en plus nombreux et leurs produits gagnent en qualité chaque année. Plusieurs d’entre eux offrent des boîtes cadeaux qui permettent de découvrir leurs cafés tout en explorant nos goûts. À Québec, l’équipe de Nektar Torréfacteur propose ainsi deux ensembles Découverte ainsi qu’un Trio des Fêtes, alors qu’à Montréal, Structure Torréfacteurs offre des Packs Découverte. D’excellents choix parmi beaucoup d’autres.

Ensembles Découvertes et Trio des Fêtes, Nektar Torréfacteur, 34 $ et 60 $

Pack Découverte, Structure Torréfacteurs, 50 $

Des recettes pour le café

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS LA PRESSE Café, le connaître, le cuisiner, l’apprécier, de Kareen Grondin et Didier Reolon

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS QUÉBEC AMÉRIQUE Le guide des recettes caféinées, de Barista Microtorréfacteur 1 /2



Le café est aussi un ingrédient apprécié en cuisine et deux livres récents permettent de découvrir des recettes pour des plats sucrés ou salés, mais aussi des boissons ou des sirops. Aux Éditions La Presse, Kareen Grondin et Didier Réolon proposent un guide pour mieux connaître et apprécier le café à travers 70 recettes. Chez Québec Amérique, l’équipe de Barista Microtorréficateur signe un troisième guide sur le café, consacré cette fois aux « recettes caféinées ».

Café, le connaître, le cuisiner, l’apprécier, de Kareen Grondin et Didier Reolon, les Éditions La Presse, 39,95 $

Le guide des recettes caféinées, de Barista Microtorréfacteur, Édition Québec Amérique, 16,95 $