Quel plus grand plaisir que de préparer un repas, s’attabler et profiter des bonnes choses de la vie ? Pour tous ceux qui ne peuvent pas vivre sans bonne bouffe, quelques idées d’accessoires, de produits et de livres pour briller en cuisine et à table.

Un bol à fruits pas comme les autres

L’entreprise de design circulaire Cyrc prend des déchets plastiques et leur donne une deuxième vie, sous la forme d’objets éthiques aux formes originales. Conçu à partir de matières recyclables, ce bol à fruits tout en courbes peut être recyclé une fois sa fin de vie atteinte ; il suffit de le retourner (gratuitement) à l’entreprise.

U Bol à fruits, Cyrc, 115 $

Jamais rassasié

PHOTO FOURNIE PAR LES ÉDITIONS DE L’HOMME Toujours faim !, de Laurent Dagenais, Les Éditions de l’Homme, 39,95 $

L’ado de la maison est passionné de cuisine et de vidéos TikTok ? Ça tombe bien, le créateur de contenu Laurent Dagenais, dont les vidéos de recettes ludiques et appétissantes sont suivies par plus de 1 million d’internautes sur la populaire plateforme, vient tout juste de publier son premier livre de recettes, Toujours faim ! Le cuisinier de formation y présente ses trucs et astuces culinaires avec 70 recettes qui font saliver à tout coup !

Toujours faim !, de Laurent Dagenais, Les Éditions de l’Homme, 39,95 $

Nostalgie couleur sépia

PHOTO FOURNIE PAR SOHA & CO Tasse SEPIA, Soha & Co, 25 $

L’entreprise Soha & Co propose dans sa boutique en ligne des produits fabriqués localement avec un souci du détail et de la qualité. Sa collection Soha Maison donne le goût de s’entourer de beau, comme cette tasse un brin rétro en verre résistant à la chaleur, tirée de la collection SEPIA, parfaite pour laisser le temps passer doucement, une boisson chaude à la main.

Tasse SEPIA, Soha & Co, 25 $

Café pas plate

PHOTO FOURNIE PAR MONSIEUR COCKTAIL Coffret de sirops à café, Monsieur Cocktail, 39,95 $

Du café, c’est bien. Du bon café préparé avec soin et des grains de qualité, c’est encore mieux. Et lorsqu’on lui ajoute les sirops aromatisés de Monsieur Cocktail, on s’élève vers de nouveaux cieux. Ce coffret en édition limitée se décline en quatre délicieux parfums de sirops 100 % naturels et faits à la main : citrouille épicée, noisette, caramel salé et vanille.

Coffret de sirops à café, Monsieur Cocktail, 39,95 $

Bébé aussi a sa place à table

PHOTO FOURNIE PAR MICASSO & CO Ensemble de vaisselle cinq morceaux en silicone bleu océan, Micasso & Co, 54,99 $

La nouvelle entreprise québécoise Micasso & Co a de quoi plaire avec ses produits pour bébé durables, pratiques et très esthétiques avec leurs formes épurées et leurs teintes tendance. Faits de silicone, cuillères et tasses d’apprentissage, bols et napperons réjouiront à coup sûr les nouveaux parents !

Ensemble de vaisselle cinq morceaux en silicone bleu océan, Micasso & Co, 54,99 $

Allié en cuisine

PHOTO FOURNIE PAR LE CHOIX DU PRÉSIDENT Poêle polyvalente, Terracotta PC, Le Choix du Président, 59,99 $

Chaque année, c’est la même rengaine : vous peinez à trouver dans les délais un cadeau digne de ce nom ? On a la solution pour vous : la poêle polyvalente du Choix du Président, qui ravira les cuistots qui, comme vous, manquent de temps. En plus d’un chic certain avec sa teinte cuivrée, cette poêle antiadhésive se prête à de multiples utilisations – sauter, braiser, bouillir, frire –, peut aller au four et est vendue avec un panier en acier inoxydable pour la cuisson à la vapeur. Et vous la trouverez facilement dans un Provigo ou un Maxi près de chez vous. Qui dit mieux ?

Poêle polyvalente, Terracotta PC, Le Choix du Président, 59,99 $

Au fourneau, les enfants !

PHOTO FOURNIE PAR LES ÉDITIONS CARDINAL MiniMiniMenu, volume 1 : Je cuisine le souper !, de Jens Ruoff, Elizabeth Delage et Jeanne Joly, Éditions Cardinal, 24,95 $

Un futur chef sommeille en votre enfant ? Offrez-lui ce livre incroyablement mignon destiné aux jeunes cuistots. Vendu en trois volumes consacrés aux soupers, aux pique-niques et aux déjeuners, cet ouvrage cartonné est vraiment bien fait et joliment illustré. Chaque recette est pensée pour être facilement réalisée par un enfant (avec son aide-chef), avec différents niveaux de difficulté et de temps. Plusieurs techniques sont expliquées à la fin du livre et certaines sont détaillées avec une vidéo explicative accessible grâce à un code QR. Une merveilleuse façon de passer du temps en famille.

MiniMiniMenu, volume 1 : Je cuisine le souper !, Jens Ruoff, Elizabeth Delage et Jeanne Joly, Éditions Cardinal, 24,95 $