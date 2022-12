Offrez à l’être cher un rituel beauté tout en douceur pour l’inciter à prendre une pause bien méritée dans cette vie qui se déroule souvent à un rythme effréné.

Plongée sensorielle

La parfumeuse Ruby Brown a développé pour Germain Hôtels un parfum signature envoûtant qui se déploie autour des notes chaudes et enveloppantes de l’ambre. La collection comprend un shampoing, un après-shampoing, un gel douche et une jolie chandelle. Les produits sont tous biodégradables, véganes et rechargeables.

Canneberge au menu

PHOTO FOURNIE PAR COCOONING LOVE Duo visage Canneberge – peaux normales à sèches, Cocooning Love, 93 $

Il n’y a pas que sur la tablée du temps des Fêtes que la canneberge a sa place ! L’ingrédient est la vedette de la nouvelle gamme pour le visage de la chouette entreprise locale Cocooning Love, dont les produits fabriqués à Montréal sont naturels, véganes, avec des emballages écoresponsables. L’exquise odeur de canneberge séduira l’élue de votre cœur, alors que l’extrait et huile de canneberge confèrent des vertus hydratantes et protectrices au produit.

Ode à la nouvelle maman

PHOTO FOURNIE PAR 4T Boîte Douceurs pour la nouvelle maman, 4T, 65 $

Spécialisée en produits pour accompagner les femmes avant, pendant et après leur accouchement, l’entreprise d’ici 4T propose des boîtes de produits spécialement imaginés pour réconforter et apaiser celle qui est toujours là pour les autres. Conçue pour une nouvelle maman, cette boîte lui offrira un répit mérité, avec des soins dont les ingrédients sont sûrs pour l’allaitement et le nouveau-né : baume à lèvres Pain d’épices, chai de Noël, bain d’avoine et huile essentielle « Forêt enchantée », dont les effluves sont inspirés de la forêt boréale.

S’encenser

PHOTO MAUDE COLIN, FOURNIE PAR YAWINONH Assiette porte-encens (46 $) et encens Incausa, paquet de 6 (18 $), Yawinonh

Fondée par une jeune femme huronne-wendat du nom d’Alexandra Picard Sioui, Yawinonh se veut une porte d’entrée vers la culture autochtone, ses rituels et ses traditions, avec des produits destinés à soutenir la femme et sa nature cyclique, comme des huiles et baumes, ainsi que des outils de fumigation, pour divers rituels de purification et de guérison. Le porte-encens, magnifique création à la main en argile, permet d’accueillir les bâtons d’encens importés par l’entreprise du fournisseur Incausa, qui travaille avec des artisans locaux de différentes nations autochtones de l’Amazonie.

Ongles magiques

PHOTO FOURNIE PAR GOM-MEE Vernis à ongles magique de Noël (édition limitée, trois teintes), Gom-mee, 9,99 $ chacun

Fillette ou fiston veut se peinturer les doigts, mais vous craignez les ingrédients parfois potentiellement toxiques contenus dans les vernis à ongles ? Tournez-vous vers l’entreprise québécoise Gom-mee, qui a élaboré une gamme de vernis sécuritaires pour les enfants (et les parents !), de grade alimentaire. La collection de Noël, tout en scintillements, offrent un joli fini lustré et une teinte qu’on choisit plus ou moins saturée grâce à la formule biphasée. Mignon comme tout !

Marche en forêt

PHOTO FOURNIE PAR ATELIER LA VIE APOTHICAIRE Lait de bain Sapin bois de Hô (non recommandé pour les femmes enceintes), Atelier La Vie Apothicaire, 26 $

Pour ceux qui ne jurent que par un bon bain chaud, voici un produit de choix pour offrir une détente ultime : le lait de bain de La Vie Apothicaire, une marque québécoise. Son odeur apaisante d’huiles essentielles de sapin, épinette noire, pin blanc et bois de Hô transportera l’être cher au cœur de la forêt, alors que la douceur du lait de bain laissera sa peau douce comme le velours.

Jamais assez de crèmes à mains

PHOTO FOURNIE PAR L’OCCITANE Coffret de crèmes mains, L’Occitane, 62 $

Il ou elle ne se déplace jamais sans son essentielle crème pour les mains ? Offrez-lui des réserves pour les mois à venir avec cet ensemble cadeau proposé par L’Occitane réunissant ses gammes les plus iconiques. Un voyage olfactif parsemé de rose, fleurs de cerisiers, lavande et verveine qui laissera les mains douces, apaisées et délicatement parfumées.

