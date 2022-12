Au royaume des produits cosmétiques, il est facile de s’y perdre, avec le nombre étourdissant de nouveautés qui atterrissent sur les tablettes. Notre équipe vous présente ses découvertes et ses suggestions de produits testés… et approuvés !

La Presse

S’illuminer

Les taches pigmentaires et l’uniformité du teint sont des problèmes qui en embêtent plusieurs, alors que les produits illuminateurs pullulent sur le marché. La nouvelle gamme de la Québécoise Nordora a de nombreux atouts : d’abord, ses formulations sont 100 % naturelles, efficaces et destinées à tous les types de peau. En utilisant comme ingrédient phare le pin blanc québécois, non seulement l’entreprise met en valeur un actif de notre terroir, mais ce dernier donne aussi des résultats. Une fois l’ingrédient combiné à des AHA naturels, les tests en laboratoire ont montré une réduction importante de l’inflammation après 14 jours, et une action assez probante sur la disparition des taches brunes et sur l’amélioration de la luminosité de la peau. La routine complète — sérum, crème visage et crème pour les mains, notre petit dada — a donné de très beaux résultats, notamment un teint plus lumineux et uniforme.

Prix : 60 $ (sérum, 50 ml), 55 $ (crème visage, 50 ml) et 20 $ (crème à mains, 80 ml), en vente en ligne et dans différents points de vente

Un regard intense

PHOTO FOURNIE PAR MAYBELLINE Le mascara Colossal Curl Bounce de Maybelline

Avec sa brosse épaisse, le mascara Colossal Curl Bounce de Maybelline recourbe parfaitement les cils, tout en donnant du volume, sans faire de paquets. Après tout, c’est ce qu’on demande d’un mascara, non ? Il faut dire que dans la petite histoire du mascara, Maybelline est une marque pionnière. Dès 1915, le chimiste américain T. L. Williams commercialise son produit à base de poussière de charbon et de vaseline qu’il a créé pour sa sœur Mabel. Maybelline est la contraction de « Maybell » et de « vaseline » ! La prochaine fois que vous êtes devant le miroir pour mettre votre mascara, vous comprendrez d’où vient votre regard intense !

Mascara Colossal Curl Bounce, Maybelline, 14,99 $, en vente chez Jean Coutu, Pharmaprix, Walmart

Pour des lèvres enfin hydratées

PHOTO FOURNIE PAR ZORAH BIOCOSMÉTIQUES Un baume qui hydrate à souhait

Avec le temps froid qui nous guette, on est toujours à la recherche d’un bon hydratant, notamment pour les lèvres, si facilement gercées. Coup de cœur pour le nouveau soin Zoé, de Zorah Biocosmétiques, 100 % naturel, végétalien et fait à Montréal. À base de beurre de cacao, de menthe et de vanille, ce baume hydrate à souhait, et de manière durable, tout en procurant un coup de fouet de fraîcheur instantané. On ne s’en passe plus. Quant à ses vertus soi-disant repulpeuses, un peu de sérieux : si les lèvres sont certes plus définies et gagnent en élasticité, non, elles ne doublent pas pour autant de volume. Si c’est l’effet que vous recherchez, passez votre tour. Si vous voulez les nourrir, par contre, ce baume est tout indiqué.

Zoé, soin repulpant bio, Zorah, 25 $, en vente en ligne

Adieu, cheveux secs

PHOTO FOURNIE PAR AUTHENTIC BEAUTY CONCEPT Une collection hydratante pour les cheveux, signée Authentic Beauty Concept

Agréable découverte que cette collection hydratante pour les cheveux, signée Authentic Beauty Concept, marque végane créée par une communauté de coiffeurs professionnels. À base d’extraits de mangue et de basilic (mention spéciale au doux parfum, on en mangerait !), sans silicones, sulfates ou parabènes, la gamme comprend notamment un « nettoyant » (shampoing, délicieusement moussant), un revitalisant (un peu moins), une lotion hydratante (adieu, frisottis, une petite quantité suffit) et surtout un vaporisateur hydratant, sorte de revitalisant sans rinçage, pour un concentré d’hydratation. Idéal pour redonner un peu d’amour à des cheveux secs, légèrement abîmés, qui retrouvent ici leur souplesse toute naturelle. À noter qu’il s’agit d’un soin, auquel il vous faudra ajouter ensuite vos produits coiffants préférés.

Collection hydratante, Authentic Beauty Concept, autour de 35 $ chaque soin, en vente en ligne