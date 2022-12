Quelques notes de clou de girofle, d’agrumes, de gingembre, de pin… Il n’en faut pas plus pour ouvrir une malle de souvenirs : les moments passés au coin du feu, les biscuits au pain d’épices confectionnés avec les enfants, les rassemblements autour du sapin pour l’ouverture des cadeaux ou les journées passées à dévaler les pentes de ski avant de déposer la dernière pièce au casse-tête, un chocolat chaud à la main… Fermons les yeux pour humer nos petits bonheurs des Fêtes !

Une balade en forêt avec Pure Living

PHOTO FOURNIE PAR PURE LIVING

À défaut d’avoir un véritable conifère sous lequel déposer les cadeaux, on pourra toujours faire semblant d’en avoir un avec les essences rafraîchissantes de l’un des plus majestueux représentants de nos forêts. Tirée de la collection Les saisons de Lucia, Pin douglas se présente ici sous forme de tablettes odorantes à glisser dans les tiroirs et penderies (24 $), mais on pourra tout aussi bien opter pour la boule de Noël odorante, le savon à main, la bougie ou le parfum d’ambiance.

À partir de 13 $, à la boutique Pure Living

L’après-ski façon Dans un jardin

PHOTO FOURNIE PAR DANS UN JARDIN

L’entreprise québécoise sait y faire pour nous plonger dans une ambiance festive et présente encore une fois de savoureuses collections de Noël, Fruits confits et Délices de Noël, qui sentent bon le gâteau et le pain d’épices, puis Mon Beau sapin aux odeurs d’épinette fraîche. Elle y ajoute des notes olfactives pétillantes qu’on pourra apprécier tout au long de l’hiver avec Flocons de neige. Les parfums d’ambiance Dans un jardin se déclinent dans une gamme de produits selon les collections.

À partir de 8,95 $, à la boutique Dans un jardin

Le Rudolph de Ruby Brown

PHOTO FOURNIE PAR RUBY BROWN

Hommage à l’une des plus adorables figures des Fêtes par son nom et à la nature canadienne par ses effluves, Rudolph nous offre un voyage olfactif dans une forêt de sapins baumiers. Présenté sous forme de bougie, il est l’une des compositions délicates élaborées à Montréal par Ruby Brown. Pour 45 heures de petit bonheur olfactif !

Vendu 50 $ à la boutique, Ruby Brown

Un ménage festif avec Pure

PHOTO FOURNIE PAR PURE

Parce que les corvées de ménage ne s’arrêtent pas avec le temps des Fêtes, aussi bien faire étinceler la maison en ayant le cœur à la fête ! Comme tous les produits de Pure, le nettoyant multisurfaces aux parfums de canneberges, de pin et de cannelle est fabriqué avec des ingrédients naturels et biodégradables. Il est présenté avec un savon et un parfum d’ambiance.

32,99 $ le trio, à la boutique de Pure

Le P’tit-pet de biscuit de Gom•mee

PHOTO FOURNIE PAR GOM•MEE

D’abord vouée à la fabrication de produits pour les complexes hôteliers, la québécoise Gom•mee s’est adjoint une clientèle plus large avec des soins pour peaux fragiles et sensibles. Conçue pour les enfants d’abord, la gamme n’en pense pas moins à leurs parents. Avec son duo P’tit-pet, elle offre un moment de réjouissance à toute la famille sur trame de bonhomme de pain d’épice tout juste sorti du four ! On le dit d’ailleurs redoutable d’efficacité pour calmer les manifestations d’anxiété et de peur au moment d’aller au lit. L’ensemble comprend un parfum d’ambiance ainsi qu’un baume à pommettes et à lèvres pour des bisous au parfum de biscuit.

Vendu 14,95 $, chez Gom•mee

Les odeurs emblématiques capturées par Soja & Co.

PHOTO FOURNIE PAR SOJA & CO.

Soja & Co. propose un autre irrésistible cocktail d’odeurs : en tête, la bergamote et l’orange, comme notes de cœur, le clou de girofle et le gingembre. Le tout s’estompe sur une finale de cannelle et de sucre vanillé. Une expérience à découvrir avec la chandelle parfumée Gingembre et zeste d’orange confit. Deux autres scénarios s’offrent cependant à nous avec Sapin et fleur de cactus et le gourmand Espresso. Indécis ? Offrez-vous ces trois fragrances emblématiques en un coffret.

60 $ l’ensemble, chez Soja & Co.

Au coin du feu avec Replica

PHOTO FOURNIE PAR MAISON MARGIELA

La maison parisienne Margiela encapsule les senteurs iconoclastes avec Replica, une collection qui révèle des expériences sensorielles personnelles et pourtant universelles. Sur chacun de ses flacons minimalistes et sophistiqués s’affiche l’instant capté : Chamonix, en 1971, pour la bougie odorante Au coin du feu qui nous transporte illico auprès d’un âtre crépitant, enveloppé par des odeurs réconfortantes de châtaignes grillées, de bois et de clou de girofle.

78 $ la bougie, chez La Baie

Les parfums gourmands de 4T

PHOTO FOURNIE PAR 4T

Difficile de ne pas trouver son bonheur parmi les cinq boîtes de Noël conçues par 4T. Si l’entreprise s’adresse principalement aux nouvelles et aux futures mamans, bien d’autres voudront mettre la main sur les produits 100 % naturels et essentiellement biologiques de l’entreprise de Granby. On aime Mon beau sapin et La douce nuit. C’est l’hiver est toutefois le coffret pour lequel on fond en attendant des flocons qui, eux, ne fondent pas ! L’ensemble comprend un chai de Noël, une brume d’ambiance et un baume corporel Forêt Enchantée, en plus d’un baume à lèvres au pain d’épices.

L’ensemble est vendu 60 $, sur la boutique de 4T