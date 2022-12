Une sélection de beaux livres qu’on voudra laisser traîner sur la table du salon. Un cadeau à glisser sous le sapin… ou, pourquoi pas, à garder pour soi.

Je t’aime, Montréal !

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Saison de Montréal, de Drowster

C’est l’œil d’un amoureux de Montréal qui est derrière l’objectif. Le photographe Drowster se balade dans les rues de la ville et nous montre sa métamorphose au fil des saisons. Le même lieu peut avoir plusieurs visages, se transformer sous le blanc de la neige, les ors de l’automne ou la verdure de l’été. Ariane Moffatt signe la préface de ce superbe album qui n’est rien de moins qu’une déclaration d’amour à la métropole du Québec.

Saisons de Montréal, de Drowster. Aux éditions Cardinal. 296 pages

Seule dans le boys club

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Une seule femme, d’Immy Humes

Une femme seule au beau milieu d’un groupe d’hommes. C’est le concept de ce livre qui illustre de façon originale, par l’image, la discrimination dont sont l’objet les femmes partout sur la planète. Aucun milieu n’y échappe : que ce soit dans le monde de la construction ou dans le monde des arts, dans l’univers du sport ou dans le milieu médical, les inégalités homme-femme s’observent partout. L’auteure, une femme, met en scène ces battantes. Leur unicité fait aussi leur force.

Une seule femme, d’Immy Humes. Aux éditions Phaidon. 240 pages.

Serge et Jane, encore et toujours

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Serge Gainsbourg & Jane Birkin – L’album de famille intime, d’Andrew Birkin

Bon an mal an, un nouveau livre consacré au clan Gainsbourg-Birkin apparaît en librairie. Cette fois-ci, on a toutefois l’impression de feuilleter un vrai album de famille. Ce n’est sans doute pas étranger au fait que c’est Andrew Birkin qui en est l’auteur, alors que sa sœur Jane signe la préface et que la fille de Jane, Charlotte, signe la postface. On a vraiment l’impression d’avoir accès à l’album personnel de cette famille mythique.

Serge Gainsbourg & Jane Birkin – L’album de famille intime, d’Andrew Birkin. Aux éditions Albin Michel. 224 pages.

Une vie en plusieurs actes

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Michelle Rossignol – Soleil obligatoire, sous la direction de Stéphane Lépine

Michelle Rossignol a marqué l’histoire culturelle du Québec. Actrice au théâtre et au cinéma, metteure en scène, elle a dirigé le Théâtre d’Aujourdhui durant 10 ans en plus d’être une membre active du monde des arts. Le grand public se souviendra également d’elle pour son rôle de Véronique dans Des dames de cœur. Le dramaturge Stéphane Lépine nous la présente sous toutes ses facettes, dans un livre riche en témoignages et en photos.

Michelle Rossignol – Soleil obligatoire, sous la direction de Stéphane Lépine. Aux éditions Somme toute. 224 pages.

Les voix de l’Amérique

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Maudit silence, de Chloé Sainte-Marie et Jean Morisset

Le mot métissé prend tout son sens dans les pages de ce livre qui accompagne un album double. Comme un écrin, il vient compléter le voyage auquel nous convie Chloé Sainte-Marie et son complice, l’écrivain-géographe Jean Morisset. Les illustrations font écho aux poèmes (dont ceux de Joséphine Bacon et de Nancy Huston) et aux chansons de l’album qui célèbrent la diversité dans 14 langues différentes. Une invitation à la découverte et au dépaysement à travers les Amériques.

Maudit silence, de Chloé Sainte-Marie et Jean Morisset. Aux éditions L’Hexagone.128 pages.

Se souvenir de Leonard

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Leonard Cohen, de Pascal Bouaziz

Peu connu au Québec, Pascal Bouaziz est un auteur-compositeur-interprète français, leader du défunt groupe Mendelson. Fervent admirateur de « notre » Leonard Cohen, il signe un portrait de Cohen à travers 10 temps forts de sa vie et de sa carrière. Un point de vue français, donc, sur un artiste complexe au parcours profondément ancré sur le continent américain. Le livre se termine sur une entrevue imaginaire puisque Bouaziz n’a jamais rencontré son idole, disparue en 2016.

Leonard Cohen, de Pascal Bouaziz. Aux éditons Hoëbeke (Collection Les Indociles). 200 pages.