Leur vie est parfois une bouffée d’air frais, un chemin tortueux parsemé d’apprentissages ou tout simplement une expérience unique à raconter. Voici huit biographies qui sont autant d’aperçus de l’univers de personnages fascinants à découvrir.

Réflexions d’une ancienne première dame

Michelle Obama est probablement l’une des premières dames américaines qui ont le plus marqué les esprits, et ses mémoires parus en 2018, Devenir, avaient été un succès mondial. Dans son nouveau livre, Cette lumière en nous, elle offre ses conseils pour conserver son optimisme et sa sérénité dans un monde d’incertitude. À travers ses expériences personnelles et ses réflexions, elle nous montre entre autres comment surmonter les obstacles, malgré notre vulnérabilité.

Cette lumière en nous, Michelle Obama, Flammarion, 336 pages

La passion de l’espace

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Mon année martienne

C’est dans cette autobiographie écrite à 34 ans qu’on découvre comment l’ingénieure en aérospatiale Farah Alibay, qui a grandi à Joliette, s’est retrouvée à travailler pour la NASA, à Los Angeles, et à commander le robot d’exploration martienne Perseverance. Son parcours impressionnant a été jalonné d’obstacles, de doutes et d’échecs qu’elle n’hésite pas à dévoiler pour montrer que même les rêves les plus fous ne sont pas impossibles à réaliser.

Mon année martienne, Farah Alibay, Les éditions de l’Homme, 224 pages

La famille derrière l’homme

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Famille royale

Stéphane Rousseau se dévoile ici comme jamais en racontant sans censure des pans personnels de sa vie. Il y a la maladie de sa mère, qu’il a perdue à l’âge de 12 ans, ce père qui lui en fait voir de toutes les couleurs, sa relation complexe avec sa sœur, aujourd’hui disparue, et ses débuts dans le milieu humoristique à l’âge de 13 ans. Une histoire qui donne à la fois envie de rire et pleurer.

Famille royale, Stéphane Rousseau, KO Éditions, 264 pages

Confidences d’une icône

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Friends, mes amours et cette chose terrible

On le connaît surtout pour son rôle de Chandler Bing, personnage inoubliable de la série Friends. Mais sa vie est loin d’avoir été une comédie... À 53 ans, Matthew Perry revient sur une existence marquée par les extrêmes – de sa célébrité mondiale à sa chute dans l’enfer de la dépendance –, en livrant ses souvenirs, beaucoup d’anecdotes et quelques confidences. Une lecture incontournable pour tous les fans, avec une préface de Lisa Kudrow.

Friends, mes amours et cette chose terrible, Matthew Perry, Michel Lafon, 400 pages

Dans l’univers d’un grand artiste

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Jean Leloup – Des grands instants de lucidité

Voilà un livre qui donnera assurément l’envie de réécouter les 10 albums de Jean Leloup, que le journaliste Olivier Boisvert-Magnen décortique un à un pour retracer le parcours de ce personnage unique de l’histoire musicale du Québec. Celui-ci a beau ne pas avoir participé au projet, l’auteur a interviewé des dizaines de ses collaborateurs pour en faire une sorte de musicographie complète de son œuvre et de son processus de création.

Jean Leloup – Des grands instants de lucidité, Olivier Boisvert-Magnen, Les Malins, 312 pages

Des femmes qui ont lutté par l’art

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Les femmes artistes sont de plus en plus dangereuses

L’écrivaine française Laure Adler, qui est aussi journaliste et historienne, s’est associée à la docteure en histoire de l’art Camille Viéville pour braquer les projecteurs sur des femmes artistes oubliées de l’histoire de l’art, du XVIe siècle à nos jours. Ce deuxième opus brosse le portrait d’une cinquantaine de ces artistes aux destins hors du commun (Clara Peeters, Hilma af Klint, Judy Chicago, les Guerilla Girls...), que l’on se doit de connaître si l’on s’intéresse de près à l’art.

Les femmes artistes sont de plus en plus dangereuses, Laure Adler et Camille Viéville, Flammarion, 120 pages

Un modèle de persévérance

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Charles Hamelin : mission accomplie

Charles Hamelin est l’un des athlètes québécois les plus marquants de la dernière décennie et le chemin qu’il a parcouru est un exemple de détermination. Le journaliste et animateur de RDS Luc Bellemare peint ici les grandes étapes de la vie et de la carrière du patineur : ses débuts peu prometteurs, l’intimidation dont il a été victime à l’école, jusqu’à la ténacité dont il a fait preuve et qui lui a permis de remporter six médailles olympiques.

Charles Hamelin : mission accomplie, Luc Bellemare, Les Éditions La Presse, 256 pages

Défaire les mythes

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR missharvey, gameuse et fière de l’être

La conceptrice et championne de jeux vidéo Stéphanie Harvey n’est peut-être pas connue du grand public, mais elle est une vraie rock-star dans le milieu des gamers et du sport électronique. Celle qui fait figure de pionnière dans une profession traditionnellement masculine en profite ici pour éduquer sur le jeu vidéo, sensibiliser à l’assainissement du monde numérique, en plus de s’attarder à son expérience unique au fil des compétitions... et de rassurer les parents.

missharvey, gameuse et fière de l’être, Stéphanie Harvey (avec la collaboration de Joanie Godin), Les éditions de l’Homme, 232 pages