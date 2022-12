Envie d’offrir un livre à un enfant de votre entourage, mais vous ignorez ce qui lui ferait plaisir ? La Presse a demandé à trois mordus de littérature jeunesse des recommandations selon différents champs d’intérêt. Voici leurs suggestions pour les 11 ans et moins parmi les parutions de la dernière année.

Pour l’écologiste

À l’enfant qui a à cœur la protection de l’environnement, Laurence Létourneau-Pilon, cofondatrice de la librairie jeunesse Le Sentier, à Sainte-Adèle, recommande la série Pol Polaire. « Ça parle du réchauffement climatique et de comment ça a un impact sur les animaux du Grand Nord. » Un peu cynique et très comique, la bande dessinée donne des faits intéressants, ajoute-t-elle. « On apprend des choses […], mais ce n’est pas trop lourd ou anxiogène. »

Pol Polaire, tome 1 – Coup de chaleur !, texte et illustrations de Caroline Soucy, éditions Glénat. Dès 8 ans.

Pour l’enfant avec une grande imagination

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Derrière mon fauteuil, texte d’Édith Cochrane, illustrations d’Isabelle Brouillette

Derrière mon fauteuil braque les projecteurs sur les objets ou les créatures que l’on peut trouver en bougeant les meubles du salon. « Le narrateur voit, par exemple, une file de fourmis. Il s’imagine alors qu’elles partent avec leurs petites valises à la gare et qu’elles s’en vont en vacances pour l’été », explique Virginia Houle, copropriétaire de la librairie jeunesse Le repère, à Granby. « Pour chaque objet trouvé, il y a une histoire remplie d’imagination. C’est très drôle. »

Derrière mon fauteuil, texte d’Édith Cochrane, illustrations d’Isabelle Brouillette, éditions La Bagnole. Dès 4 ans.

Pour l’humoriste

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Boumbidoum, texte et illustrations de Valérie Picard

Votre enfant adore rire et faire rire ? Boumbidoum est le livre qu’il lui faut, croit Pierre-Alexandre Bonin, responsable de la sélection chez Communication Jeunesse. « C’est un album interactif absolument génial. » Boubidoum, c’est le nom d’un extraterrestre sensible au rire. Qu’arrive-t-il s’il s’esclaffe ? Les enfants le découvriront en interagissant avec lui. Un album qui plaira autant aux tout-petits qu’aux jeunes du primaire, indique Pierre-Alexandre Bonin.

Boumbidoum, texte et illustrations de Valérie Picard, éditions Monsieur Ed. Dès 2 ans.

Pour l’enfant qui apprend à lire

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Regarde le chat, texte de David LaRochelle, illustrations de Mike Wohnoutka

Ancienne enseignante de 1re année, Laurence Létourneau-Pilon a constaté que les albums pour apprendre à lire sont rarement « les plus excitants ». Grâce à ses nombreuses blagues, Regarde le chat se démarque du lot. « Ce livre est hilarant. C’est écrit, par exemple, “regarde le chat”, mais ce n’est pas un chat, c’est un chien », explique-t-elle. Les enfants doivent donc décoder les mots sans se fier aux images. Un second titre, Regarde le chien, est paru simultanément.

Regarde le chat, texte de David LaRochelle, illustrations de Mike Wohnoutka, éditions Bayard. Dès 3 ans.

Pour celui ou celle qui aime avoir peur

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Quincaillerie Miville, texte d’Alexandre Côté-Fournier, illustrations de Geneviève Bigué

« C’est mon livre favori de l’année. C’est excellent ! Ça fait vraiment peur », affirme Laurence Létourneau-Pilon, au sujet de Quincaillerie Miville. Le roman, finaliste aux Prix des libraires du Québec 2023, suit Alexis qui cherche une histoire d’horreur pour épater ses cousins à l’Halloween. Ses parents lui racontent qu’au village, une quincaillerie aurait brûlé il y a des années. Malgré le fait que le propriétaire aurait péri dans l’incendie, il continuerait de répondre au téléphone si l’on compose le numéro du commerce…

Quincaillerie Miville, texte d’Alexandre Côté-Fournier, illustrations de Geneviève Bigué, éditions La courte échelle. Dès 9 ans.

Pour le ou la jeune avide de connaissances

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Histoires du soir pour filles rebelles – 100 jeunes qui changent le monde

Qu’ont en commun Alice Morel-Michaud, Catherine Fournier et Jemmy Echaquan Dubé ? Toutes les trois font partie des 100 femmes inspirantes dont le parcours est présenté sous forme de courte biographie dans la plus récente édition d’Histoires du soir pour filles rebelles. « Le livre peut se lire comme un conte. Tous les soirs, on lit l’histoire d’une personne », indique Virginia Houle. Au fil des pages, on croise des personnalités connues et d’autres moins provenant de partout dans le monde.

Histoires du soir pour filles rebelles – 100 jeunes qui changent le monde, collectif, Saint-Jean Éditeur. Dès 6 ans.