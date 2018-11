Westmount: pour l'amour de la ville

Quand elle s'est mis en tête de trouver un chez-soi à Montréal pour s'y loger avec ses deux petits de 5 et 7 ans, elle a privilégié la ville pour dénicher une propriété. «Je voulais une maison au coeur de l'urbanité, où tout serait accessible à pied ou à vélo. J'avais la ville écrite sur le front. Plus question de prendre ma voiture!»

C'est à Westmount qu'elle a déniché sa première demeure. Le parc était juste derrière et les écoles, tout près. Elle pouvait enfin larguer la voiture.

La seconde, toujours à Westmount, celle qu'elle habite maintenant, est venue plus tard, quand elle a rencontré son mari Victor. «La première maison était mignonne, mais ça nous prenait plus grand.»

Plus grande, elle l'était.

La propriété à quatre niveaux est bien assise dans une des jolies rues de Westmount, entre l'artère The Boulevard et l'avenue Westmount. Tout autour, sous les arbres matures, se trouvent d'autres maisons cossues bâties, pour la plupart, au début du XXe siècle. Celle de Julie et Victor date de 1911.

Dès sa première visite, Julie savait qu'elle remodèlerait la maison. «Je me voyais abattre des cloisons, repenser la cuisine, condamner l'escalier de service, bref, ça bougeait dans ma tête.»

Pas étonnant. Julie est photographe artistique. Elle a étudié les arts, la création de costumes pour le théâtre, la mode et la conception d'ameublement. Elle est titulaire d'une maîtrise en sculpture et en dessin. Ses pièces ont été exposées dans des galeries d'art et ce sont ses photos stylisées qui décorent le nouvel Hôtel Germain à Ottawa. Bref, réimaginer une maison, c'est presque obligatoire pour cette artiste. En plus, Victor travaille en immobilier. Ni l'un ni l'autre ne craignait les grands travaux.

Un style chic et atemporel

La maison proposait une ossature saine, solide et un équilibre impeccable dans ses formes et dans sa composition. L'élégance classique de sa façade a tracé le chemin. Les nouveaux éléments se devaient d'être harmonieux et chic. Ils devaient aussi traverser le temps et ne pas appartenir à une seule décennie.

Les propriétaires précédents avaient réalisé des rénovations qui, justement, semblaient figées dans une quelconque époque. Julie s'est mise à l'oeuvre, mais en plusieurs temps.