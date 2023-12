Abordables et adorables : nous nous sommes lancé le défi de dénicher des propriétés québécoises en vente à moins de 500 000 $, mais dotées d’un petit quelque chose qui leur permet de se distinguer.

En plein essor immobilier, le quartier Saint-Sauveur, dans La Cité-Limoilou, à Québec, se rafraîchit graduellement.

« Toutes les centenaires ne sont pas rénovées avec le même souci de conservation », note toutefois le courtier immobilier Carl Auclair. Comme d’autres propriétés ancestrales du secteur, celle-ci, construite en 1890, ne fait pas partie des bâtiments classés patrimoniaux, ce qui laisse les coudées plus franches pour la modifier. Au fil du temps, elle a toutefois été transformée avec un respect pour la parcelle d’histoire qu’elle abrite. En 2010, elle a d’ailleurs reçu une mention de la Ville de Québec pour la qualité de sa rénovation.

De ses attraits originaux, elle a conservé ses boiseries, ses poutres, une partie de son plancher d’origine en lattes rustiques et son escalier étroit. Une grande partie de son charme relève de son toit mansardé que percent deux lucarnes. Avec une superficie habitable de 2581 pieds carrés, la propriété est plus grande qu’elle ne le paraît de l’extérieur et se déploie sur trois étages. La chambre principale occupe la totalité des combles. Cette pièce est aussi équipée d’un poêle à bois qui accentue le côté chaleureux de son décor.