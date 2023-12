Abordables et adorables : nous nous sommes lancé le défi de dénicher des propriétés québécoises en vente à moins de 500 000 $, mais dotées d’un petit quelque chose qui leur permet de se distinguer.

Avec ses boiseries assumées, son plancher de bois verni et sa cuisine rénovée, cette coquette de l’Estrie marie le cachet et la chaleur d’une centenaire à la fonctionnalité d’un intérieur plus moderne.

Construite autour de 1900 sur un vide sanitaire, la maison est située au cœur du village de Waterville, une petite municipalité à l’héritage néo-anglais située près de Sherbrooke, aux abords de la rivière Coaticook. Même si une grande partie de la résidence a été rénovée entre 2016 et 2019, les éléments architecturaux de l’époque ont été préservés. D’une teinte foncée, les boiseries sont mises en valeur par le contraste avec le blanc choisi pour les murs de la maison.

La demeure compte six pièces, réparties sur un étage et demi. Les aires de vie principales (cuisine, salle à manger et salon) sont au rez-de-chaussée. À l’étage, auquel on accède par un imposant escalier en bois massif, on retrouve les deux chambres, aménagées sous la pente du toit. Elles disposent chacune d’une salle de bains. La superficie habitable est modeste, mais la demeure est charmante, parfaite pour un couple ou une petite famille.