Espace Péribonka La signature de Péribonka

Le nouvel édifice public de Péribonka, construit non loin du lac Saint-Jean, conjugue avec élégance le passé et l’avenir de ce village de 500 âmes. Ses pare-soleil torsadés originaux, créés à Montréal, sont des joyaux d’ingénierie et d’architecture textile.