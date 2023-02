Marie-Claude Chevalier et Tyler Lane ont voulu faire revivre la maison plus que centenaire. Le salon, réchauffé par un poêle à bois à combustion lente de haute efficacité, a retrouvé son cachet.

Des propriétaires nous ouvrent les portes de leur demeure d’exception, offerte sur le marché de la revente

Marie-Claude Chevalier et Tyler Lane travaillaient tous deux à Mont-Tremblant lorsqu’ils se sont rencontrés. Leur première maison, à La Conception, avait environ 80 ans et ils ont pris plaisir à la rénover. Elle se trouvait toutefois dans une zone inondable et ils en ont eu assez d’avoir de l’eau dans leur cave, chaque printemps. Une maison centenaire située près de chez eux a attiré leur attention.

« C’était une reprise de finance et cela faisait longtemps qu’elle était vide, explique Tyler Lane. Elle avait besoin de pas mal plus d’amour que l’autre. »

« On avait relevé le défi numéro 1, on s’est lancé le défi numéro 2, renchérit sa conjointe. Pour nous, c’est une passion. On aimait faire le tour des antiquaires du coin et on s’est dit que nos antiquités allaient être encore plus à leur place dans cette maison de 120 ans. On a essayé de la remettre comme elle était à l’origine, pour la faire revivre. »

Ils ont conservé les moulures originales autour des fenêtres à guillotine et ont déniché des portes anciennes pour remplacer celles, plus récentes, qui avaient été installées.

On ne voulait pas cacher qu’il s’agit d’une maison centenaire. Les seuls endroits qui ont été modernisés, ce sont la cuisine et la salle de bains en bas. En haut, on voit encore les grosses planches de 14 po du plancher et les murs sont en bois. Il n’y a pas de gypse. Tyler Lane, propriétaire

Ils ne devaient pas renoncer à leur confort pour autant. Sitôt après avoir acquis la demeure, en 2011, ils ont fait installer un poêle à bois à combustion lente de haute efficacité. Sa période de combustion peut durer jusqu’à 14 heures.

Il y a deux ans et demi, ils ont refait le toit au complet. Ils en ont profité pour isoler la toiture avec de l’uréthane giclé et les murs à l’étage, par l’extérieur. « On n’a plus besoin de chauffage en haut, même par grand froid, constate Marie-Claude Chevalier. On aurait dû le faire avant ! »

La cuisine est probablement l’endroit le plus surprenant, avec le réfrigérateur et le congélateur côte à côte, qui forment un duo imposant. Tyler Lane, pilote pour une importante compagnie d’aviation et copropriétaire du réputé bar Le P’tit Caribou, à Mont-Tremblant, adore en effet cuisiner.

« Il a cela dans le sang, c’est une autre de ses passions, révèle Mme Chevalier. C’était important pour lui que la cuisine soit super pratique. Elle est à son image. »

L’inox des électroménagers et de l’îlot met en valeur le luminaire et la table, que le couple a fabriquée à partir de bois récupéré, entre autres, lors de la démolition d’une grange et de la rénovation de la galerie.

« On a acheté très peu de meubles, à part quelques-uns trouvés sur Kijiji. On a un côté créatif et on ne veut pas trop consommer », précise Mme Chevalier.

Quand on est propriétaires d’une maison centenaire, il faut être habiles de nos mains, si on veut entrer dans notre budget. Marie-Claude Chevalier, copropriétaire

La décision de vendre la maison afin d’en acheter une plus spacieuse, plus près de la montagne, a été difficile à prendre. Marie-Claude Chevalier va s’ennuyer de la proximité de la rivière Rouge, où elle adore faire de la planche à pagaie. La belle plage, que jouxte la propriété, va aussi lui manquer. En retour, ils n’auront plus besoin de prendre la voiture pour aller faire du vélo de montagne. Surtout, alors que les parents de Tyler Lane se sont installés dans un plus petit logis, ils désirent pouvoir recevoir tous les membres de leur famille, et leur permettre de faire plus aisément du ski, entre autres sports.

Les propriétaires ont acheté leur maison sans « garantie légale » et à leur tour, ils la vendent sans « garantie légale ». « Je peux garantir les travaux que j’ai faits, comme le toit et la galerie, mais une maison de 123 ans réserve des surprises, souligne Tyler Lane. En ouvrant les murs, on a découvert de vieux filages, qu’on a changés. Mais on peut difficilement garantir ce qu’on ne connaît pas. »