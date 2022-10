Pour ceux qui ont toujours rêvé de travailler dans un bureau digne d’un premier ministre, cette aspiration est à portée de chèque, puisque l’une des anciennes résidences de Jean Lesage, à la tête de la province entre 1960 et 1966, est sur le marché depuis peu.

Sylvain Sarrazin La Presse

Située dans le quartier Montcalm, la propriété érigée au début du XXe siècle a été très bien entretenue par les propriétaires ayant succédé au politicien. Dans le cadre de la vente, c’est l’étage supérieur, désormais considéré comme condominium, qui a été mis sur le marché il y a une vingtaine de jours, avec un prix fixé à 799 000 $.

« Dans cette maison, construite en 1922 quand s’aménageait le quartier Montcalm, vécut de 1958 à 1972 Jean Lesage, avocat et homme politique […] », rappelle une plaque commémorative municipale installée sur les murs de la résidence. La fiche de vente recense cependant la date de 1925 comme année de construction officielle.

L’étage compte deux chambres et une salle de bains contemporaine, ainsi qu’un remarquable solarium ajouté à l’arrière de la propriété — avec la bénédiction de la municipalité pour s’assurer de son intégration architecturale (les premiers plans avaient été refusés). Mais la pièce laissant le plus transparaître l’histoire est sans conteste le bureau, paré de panneaux de bois et de larges bibliothèques. Le mobilier appartient au propriétaire actuel, mais les meubles intégrés sont d’époque, précisent les courtiers Marc Turgeon et Samuel Labrecque. Et si vous vous posiez la question au sujet des livres visibles sur les photographies, il ne s’agit pas de traités politiques ni de dossiers classés secrets, mais ceux du vendeur, un scientifique.

PHOTO TIRÉE DE CENTRIS Avouez que mener vos réunions de télétravail depuis ce bureau historique en imposerait.

Ne pas gâcher le cachet

« La propriété n’est pas classée monument historique au sens de la loi. Mais on y trouve beaucoup d’éléments architecturaux qui en font quelque chose d’unique », note Marc Turgeon, citant par exemple les motifs de briques en saillie sur les colonnes extérieures. Un acheteur pourrait-il ainsi acquérir l’étage et tout refaire de fond en comble, au mépris de sa valeur historique ? On ne pourrait effectivement l’en empêcher, mais les courtiers se veulent rassurants. « Les gens qui achètent dans ce secteur ont souvent l’amour du quartier et de ces propriétés-là. Je pense que les vendeurs souhaiteraient qu’elle soit respectée pour son cachet », indique M. Turgeon.

Les atouts extérieurs sont également dignes de mention, avec une belle terrasse ensoleillée aménagée sur l’avant-toit et un jardin à l’anglaise qui a déjà été primé. « Le quartier Montcalm est à deux pas des plaines d’Abraham, c’est un secteur très recherché », vante le courtier.

Au moment d’écrire ces lignes, aucune offre n’avait été officiellement déposée, mais plusieurs personnes ont déjà manifesté leur intérêt.