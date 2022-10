La salle de bains a été bien entretenue et rénovée au fil des ans.

Le mobilier fait écho aux poutres et au plancher.

Un boudoir et ses boiseries

Années 1940 et boiseries apparentes

Abordables et adorables : nous nous sommes lancé le défi de dénicher des propriétés québécoises en vente à moins de 500 000 $, mais dotées d’un petit quelque chose qui leur permet de se distinguer.

Sylvain Sarrazin La Presse

Ce petit nid de Sorel-Tracy très abordable (219 000 $) date des années 1940, mais a su traverser l’épreuve des années. Ce sont notamment ses boiseries qui bâtissent son cachet, grâce à des poutres apparentes mises en valeur, à des portes striées de veinures et à un bel escalier avec colonnes menant à l’étage. Le mobilier, en bois, naturellement, agit comme un catalyseur pour s’harmoniser avec la structure. Un boudoir installé près de l’entrée peut y être converti en bureau, tout comme l’une des trois chambres à l’étage. On y trouve également une cour arrière dotée d’une belle remise, aux airs de minimaison. Le sous-sol, non aménagé, offre un potentiel d’agrandissement de la superficie habitable intéressant.