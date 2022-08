La salle de bains est fonctionnelle. On y trouve aussi une laveuse et une sécheuse superposées.

Abordables et adorables : nous nous sommes lancé le défi de dénicher des propriétés québécoises en vente à moins de 500 000 $, mais dotées d’un petit quelque chose qui leur permet de se distinguer.

Sophie Ouimet La Presse

Vivre dans un quartier en pleine effervescence, tout en profitant d’une cour intérieure et d’une piscine ? C’est ce qu’offre cet appartement construit en 2017, qui fait partie d’un ensemble de condos dans Hochelaga-Maisonneuve. Situé avenue Aird, entre les rues Hochelaga et de Rouen, le complexe de brique rouge se trouve à un jet de pierre du marché Maisonneuve. L’appartement en vente, au deuxième étage, occupe le coin du bâtiment. Le logement compte deux chambres et une salle de bains ; les espaces de vie sont aménagés dans une grande aire ouverte. Les habitants du complexe partagent une belle grande cour, au centre de laquelle s’étale une piscine creusée — et chauffée !