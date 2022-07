Vos questions, nos réponses

Juste valeur, offres d’achat et bonification

Dans le marché immobilier actuel, où les acheteurs sont plus nombreux que les vendeurs, comment les prix sont-ils fixés et comment les offres d’achat multiples sont-elles gérées par les courtiers ? Par ailleurs, pourquoi ne peut-on pas connaître leur contenu ? Enfin, pour quelles raisons devrait-on bonifier son offre et à quand le retour de l’équilibre ?