Complexe Humaniti Montréal

Premiers logements certifiés WELL au Canada

Cogir Immobilier et l’agence Lemay s’aventuraient en terrain inconnu, en 2016, lorsqu’ils ont mis la santé et le bien-être des futurs locataires du complexe Humaniti Montréal au cœur de leurs priorités. Six ans plus tard, la portion résidentielle locative de la tour de 39 étages, située au centre-ville de Montréal, est la première au Canada à obtenir la certification WELL, atteignant le niveau Argent.