Adorables, mais pas hors de prix : nous dénichons chaque semaine une propriété québécoise en vente à moins de 500 000 $, dotée d’un petit quelque chose qui fait la différence.

Sylvain Sarrazin La Presse

Quand on évoque la rusticité, on peut faire référence à des espaces vieillots, ou au contraire à un lieu au cachet chaleureux. C’est avec cette seconde connotation que l’on découvre l’intérieur de cette maison rurale de 1945, dans laquelle les propriétaires ont investi du temps, des fonds et « beaucoup, beaucoup d’amour » pour la rénover à leur goût, précise la courtière. Confirmant leur aspiration pour la vie au grand air, ils sont actuellement en quête d’une petite fermette.

Le bois verni est à l’honneur au rez-de-chaussée, où sont interconnectées les diverses pièces communes, chauffées par deux poêles à bois. On aime la connexion entre la cuisine et l’accueillante véranda, qui elle-même donne directement sur la grande cour et la piscine extérieure. À l’étage, on trouve quatre chambres pour la famille ou les invités. Les amateurs de shabby chic pourraient avoir le béguin.

Son prix : 499 000 $

Sa ville : Mirabel

Ses pièces : 10 au total, dont 4 chambres

Son terrain : 7945 pi⁠2

Ses petits plus : son air rural soigné, sa belle véranda, son spa et sa piscine