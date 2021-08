Nous écumons les sites de vente immobilière du monde entier pour débusquer des propriétés éveillant la curiosité ou propices à la rêverie.

Sylvain Sarrazin La Presse

Sonder le marché immobilier au Maroc provoque le même effet que déambuler dans un souk : on y trouve de tout, dont des splendeurs locales chatoyantes, charmantes et souvent abordables. Après avoir passé des heures à rêvasser au gré de magnifiques minipalaces de type casbah (architecture inspirée des citadelles berbères en terre ocre), certains tournant autour de 400 000 $, nous avons finalement bifurqué vers les riads traditionnels implantés au cœur de Marrakech.

Là encore, ce fut un tourbillon de couleurs, de motifs et de matériaux au charme fou, avant qu’on ne s'arrête sur cette villa urbaine à deux pas de la place principale Jemaa el-Fna. Le cœur d’un riad étant la cour centrale coiffée de plantes et de jardins, celle-ci s’avère particulièrement accueillante, avec sa piscine circulaire, ses mosaïques, ses colonnades, ses orangers et ses pots harmonieusement disséminés.

Étalés sur 280 m2 et trois étages, les lieux sont une véritable courtepointe arabo-andalouse, cousue d’arabesques, de plafonds décorés, et teintée de couleurs envoûtantes – rouge brique, bleu Majorelle (une nuance typiquement marocaine), jaune doré, rose saumoné – créant des ambiances contrastées au fil des pièces communes et des trois chambres. Plus étonnant encore, le mobilier importé d’Espagne et d’Italie (compris dans la vente) apporte une touche rococo qui épouse avec originalité les ouvertures caractéristiques du Maghreb et les murs en tadelakt, un enduit mural local.

Sur le toit, une grande terrasse donnant vue sur les toits de la ville et permettant de scruter, au loin, les montagnes de l’Atlas. L’ensemble peut paraître chargé, certes, mais il demeure de toute beauté !

Passeport de la propriété Pays : Maroc Région : Marrakech-Safi Prix : 600 000 euros, soit environ 891 000 $ CAN Superficie : 280 m2 sur 3 niveaux avec 3 chambres et 3 salles de bain Détails particuliers : cour centrale avec piscine, logis équipé de chauffage, foyer et climatisation ; mobilier compris