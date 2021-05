Ventilateurs et climatiseurs seront d’agréables partenaires pendant les saisons chaudes et humides.

Boiseries et décorations plantent une atmosphère exotique et chaleureuse dont ne peuvent se targuer d’autres propriétés bien plus luxueuses.

Toutes les deux semaines, nous écumons les sites de vente immobilière du monde entier pour débusquer des propriétés éveillant la curiosité ou propices à la rêverie

Sylvain Sarrazin

La Presse

Très prisé par les acheteurs internationaux, le marché immobilier thaïlandais regorge d’habitations spectaculaires où rivalisent piscines fastueuses, condos de luxe et architecture avant-gardiste au pied des cocotiers. Au sein de cette orgie de tape-à-l’œil, nous avons prospecté les offres afin de dénicher une maison plus sage, mais surtout plus authentique.

Cette demeure située à Kata, dans l’île très touristique de Phuket, charme par son échelle humaine tout en conservant d’indéniables atouts. D’emblée, la toiture élancée au style traditionnel ravit l’œil, à contre-courant des énormes rectangles inondant le marché. Cela se répercute sur l’espace intérieur, avec des plafonds en lattes de bois élégamment mis en valeur par un jeu de lumière. Mobilier moderne et de bon goût y flirte avec boiseries et décorations locales au gré d’un vaste séjour, de quatre chambres spacieuses et autant de salles de bains.

On adore la cour carrelée d’ocre où a été aménagée une piscine invitante, mais encore plus la terrasse arrière offrant une vue sur la jungle voisine et ses montagnes exotiques. Même si Kata ne peut se targuer d’être directement perchée au bord d’une plage, ses eaux translucides et ses sables blancs ne sont situés qu’à 2 km de là ; ils présentent aussi l’avantage d’être moins fréquentés que les rives de Patong.

La ville, quant à elle, s’avère animée et offre un large éventail de restaurants, de boutiques et de bars, qui versent moins dans les excès associés aux hauts lieux de Phuket.