Les triplex du Plateau Mont-Royal sont très recherchés. Cela fait en sorte que le prix de vente de ces immeubles continue de monter en flèche, dans un marché qui demeure vigoureux. Voici une sélection « maison » de triplex à vendre dans ce quartier rendu célèbre par l’auteur des Belles-sœurs, Michel Tremblay.

Un cottage, trois appartements

Adresse : 5321-5325, rue Berri, Montréal

Prix : 2 195 000 $

PHOTO FOURNIE PAR VIA CAPITALE Salon et salle à manger

PHOTO FOURNIE PAR VIA CAPITALE Cuisine

PHOTO FOURNIE PAR VIA CAPITALE Cour 1 /3





Cet immeuble construit en 1870 a traversé le temps de belle façon, grâce à des rénovations soignées. On y retrouve deux garages, un jardin intérieur, ainsi qu’un sous-sol de 6 pi. L’acheteur-investisseur a la possibilité de toucher des revenus bruts annuels d’un peu plus de 100 000 $, avec la location des logements. Comme le dit la fiche descriptive des courtiers immobiliers Jean-Christophe Dupont et Danièle Frégeau, chez Via Capitale, cette propriété est composée d’un cottage de deux chambres, de trois appartements d’une chambre à coucher et d’un grand loft aménagé dans le garage. Montant des taxes : 4614 $.

Résidence familiale

PHOTO FOURNIE PAR SUTTON 4821-4823, avenue des Érables

Adresse : 4821-4823, avenue des Érables, Montréal

Prix : 1 199 000 $

Une très belle cour gazonnée avec accès à la ruelle. Une rue calme bordée d’arbres. À proximité du métro Mont-Royal. Des planchers et boiseries en érable. Ça vous intéresse ? La courtière immobilière Clara Lavieville, chez Sutton, informe l’acheteur potentiel que « les trois unités » du triplex construit en 1928 sont libres immédiatement. Ce qui pourrait [lui permettre] d’occuper les trois étages, à titre d’unique propriétaire occupant. L’immeuble a appartenu à la même famille depuis 33 ans. Total des taxes (foncière et scolaire) : 7824 $.

« Une des plus belles rues du Plateau »

PHOTO FOURNIE PAR RE/MAX 5335-5339, rue Garnier

PHOTO FOURNIE PAR RE/MAX Salon

PHOTO FOURNIE PAR RE/MAX Salle de bains

PHOTO FOURNIE PAR RE/MAX Cour 1 /4







Adresse : 5335-5339, rue Garnier, Montréal

Prix : 1 449 000 $

On dit de cet immeuble de 1910 qu’il est situé sur « une des plus belles rues du Plateau », à quelques minutes du métro Laurier et à quelques pas des rues Mont-Royal et Rachel. Dans les notes accompagnant la fiche descriptive rédigée par les courtières immobilières Noémie Tremblay et Mélissa Dagenais, de chez RE/MAX, on apprend que ce triplex « entièrement rénové » est « présentement vacant » et qu’il sera vendu « sans garantie légale, aux risques et périls de l’acheteur ». À noter que le logement principal donne accès à une terrasse et une place de stationnement. Tous les logements ont des planchers de bois, qualifiés d’« impeccables », qui sont d’origine.

