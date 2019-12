Bien chez soi : la maison des grands rassemblements

Rester ou déménager ? Pour certains, la question ne se pose pas. On est bien, on reste. Au cours des prochaines semaines, La Presse rencontre des gens qui habitent la même maison depuis plus de 15 ans. En partageant avec nous leurs histoires et leurs souvenirs, ils nous expliquent pourquoi on est bien chez nous.