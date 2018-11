Retour à la terre

Quitter la ville, atteindre l'autosuffisance alimentaire, avoir son jardin, choisir sa viande, manger bio, ce sont des rêves que de plus en plusde citadins partagent. Pour des jeunes, et des moins jeunes, cet appel de la nature se traduit par l'achat d'une terre. Grand saut vers une nouvelle vie.

POSSÉDER SON COIN DE PAYS

Ils ont à peine 40 ans. Pour la plupart, ils ont vécu à plein l'effervescence de la ville sans jamais avoir connu la vie sur une terre. Pourtant, ils ont choisi d'investir leur argent à la campagne, loin de la brique et du mortier. Portraits

Un modèle qui évolue

- Hans Drouin, 40 ans, recherche et développement en génie chimique et artisan

- Amélie Roberge, 37 ans, enseignante suppléante et artisane

Après un séjour d'études à Vancouver et un passage à Montréal, le couple a décidé de retourner en région, à Tingwick, près de Victoriaville. Même s'il cherchait au départ une terre à bois, Hans Drouin a déniché une ferme avec une maison, des bâtiments et 92 acres de terre. Le couple est tombé sous le charme de l'endroit et a décidé de plonger. «On pensait louer la partie agricole. On avait une vision un peu romancée de la chose, on s'imaginait que ça allait se payer tout seul en location. Mais en faisant les calculs, ce n'était pas du tout le cas. Alors, on était obligés de l'exploiter nous-mêmes», se souvient le propriétaire.

Et c'est sans aucune expérience en agriculture et en élevage qu'Hans Drouin, aidé d'un voisin généreux de son temps et de son savoir, s'est rendu à l'encan pour acheter ses deux premières vaches. Au bout de plusieurs longs mois, jonglant avec ses horaires de travail pour faire le train, le couple en est arrivé à un troupeau de 21 bêtes.

Pendant quelques années, il s'occupe de la ferme à temps partiel. «On ne faisait pas d'argent avec les vaches, admet Amélie Roberge. On avait de la bonne viande de qualité bio, ça nous permettait d'en vendre à notre entourage, mais on arrivait kif-kif. C'était beaucoup plus de travail qu'on pouvait l'imaginer.»

À l'aube de la quarantaine, Hans Drouin fait une remise en question sur sa qualité de vie: «La réalité, c'était que je n'étais pas là une partie de la semaine pour le travail et quand j'arrivais à la maison, je devais m'occuper des vaches. Alors, on a pris la décision de changer le modèle, vendre le troupeau et plutôt exploiter le bois.»

Avec plus de temps pour eux, Amélie Roberge et Hans Drouin ont pu se consacrer à de nouveaux projets. Elle a créé la Fabrique Paparmane et il a fondé Appalaches Design, un atelier de fabrication de meubles qui utilise le bois de la terre comme matière première.

«On se considère comme vraiment privilégiés d'avoir ce petit coin de paradis là. On a travaillé fort, on ne l'a pas eu gratuit, on a encore plusieurs défis devant nous, mais chaque matin, on se répète qu'on est chanceux», confie Hans Drouin.