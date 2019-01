Objet-culte: la lampe Akari

Exposition Akari Sculpture by Other Means au musée Noguchi

Muriel Françoise

Collaboration spéciale La Presse La Presse Suivre @menues_choses Avant-gardistes pour leur époque, certains meubles, luminaires et accessoires de décoration ont résisté à l'épreuve du temps... et inspirent les marques et designers de la jeune génération!

C'est au cours d'un voyage à Gifu, au Japon, en 1951, que le sculpteur et ébéniste américano-japonais Isamu Noguchi crée les premières lampes en papier Akari, inspirées des lanternes des pêcheurs de la rivière Nagara. Le maire de la ville avait fait appel à lui pour relancer l'industrie locale durement éprouvée par la Seconde Guerre mondiale. Soixante-huit ans plus tard, ces luminaires aux formes organiques respectent le même mode artisanal de production dans l'atelier d'Ozeki & Co., à Gifu: des tiges de bambou (ou de métal) sont fixées sur une forme en bois. Le papier d'écorce de mûrier washi est ensuite découpé en bandes, puis collé sur le patron. La forme en bois est enfin désassemblée et ôtée de la lanterne, qui peut ainsi être pliée pour l'expédition dans des emballages plats.

Agrandir Des lampes Akari exposées à la Chuo Koron Gallery, à Tokyo, en août 1952. Photo Isamu Noguchi, fournie par The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum