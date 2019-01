Lambert & Fils ouvre son Corridor

Le 24 janvier, l'éditeur de luminaires montréalais Lambert & Fils inaugure une galerie mêlant art et design. L'espace, baptisé Corridor, dans son nouvel atelier d'Outremont, servira de laboratoire et de lieu de rencontre entre créateurs locaux et internationaux. La première exposition, Feu de camp, accueille les expérimentations du designer suisse Adrien Rovero.

Alexis Pautasso, responsable de la nouvelle galerie montrŽéalaise Corridor, et Samuel Lambert, fondateur de Lambert et fils.

Chacune des expositions servira de prétexte pour créer un laboratoire in situ, et explorer des projets qui pourront être étrangers à l'univers de l'éclairage. La galerie permettra également de mettre en lumière les investigations du LAB Lambert & Fils « à la façon d'un polaroïd », illustre Samuel Lambert.

« C'est une zone de liberté. L'idée est d'exposer le processus de création, et de nous ouvrir aux autres, c'est-à-dire au public et aux designers ou artistes extérieurs à l'entreprise. Nous voulons provoquer des rencontres », explique Samuel Lambert.

Trois modèles habitent l'espace : une suspension, une lampe de table et une lampe de sol. L'objet de référence est la lampe torche dont la tête est ici formée d'un globe opalin au sommet plat. Ses lignes singulières et le choix du verre diffusent la lumière DEL de façon chaleureuse. « Lorsque la lampe est allumée, on distingue surtout sa silhouette, et une fois éteinte, la lumière environnante crée une ombre sur le globe qui révèle sa géométrie particulière », observe Adrien Rovero. Le luminaire se prête à de multiples usages de façon ludique.