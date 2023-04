Un nouveau magazine de design, comme il s’en fait peu au Québec, vient de voir le jour. Depuis son lancement le 1er avril, les amateurs de décoration — ou de beau en général — ont été nombreux à mettre la main sur Canapé, offert en ligne et dans plusieurs boutiques.

Canapé est l’œuvre d’Azélie Pilon et de Marie-Pier Bélanger, cofondatrices du média web La Pièce, dont la mission est de faire rayonner le travail des professionnels du design québécois. Elles définissent leur dernier bébé comme un bookzine, soit un magazine qui se situe à la limite du livre. « C’est comme un ouvrage de référence, illustre Azélie Pilon. On ne va pas aller le mettre au recyclage après l’avoir consulté ; on a le goût de le garder parce que le contenu est durable et intemporel. Tout ce qui y est abordé peut servir dans le futur, donc si on le réouvre dans cinq ans, ce qui est dedans sera encore vrai. »

À l’ère du numérique, il faut oser pour lancer un nouveau magazine papier, mais les fondatrices croient qu’il y a un public qui a soif de ce genre de lectures. « On offre une façon différente de s’inspirer que sur un cellulaire. Ça permet de se poser, de prendre le temps, et de consulter un contenu plus intemporel et durable que celui qu’on consomme sur nos écrans. »

PHOTO FOURNIE PAR CANAPÉ Extrait du magazine

Dans ce premier volume, dont le thème se concentre sur le « retour aux sources », on trouve trois sections différentes. D’abord, la partie théorique donne des outils aux gens qui voudraient se lancer dans un projet ; par exemple, les étapes d’une construction neuve ou les tabous concernant la rénovation dans un couple. Ensuite, une section s’attarde à présenter des projets « qui ont une histoire à raconter » ; enfin, la troisième partie est parsemée de récits où l’on raconte des anecdotes, mais toujours en lien avec le design.

Les publications seront au nombre de deux par année. Le prochain numéro, en octobre, sera sur le thème « matériaux et textures ». « C’est très vaste : on peut parler de peinture, de papier peint, de bois, de pierre, mais aussi de motifs et de couleurs », énumère Azélie Pilon.

Ce premier numéro est offert en ligne, sur le site de La Pièce ou chez une quarantaine de détaillants au Québec, la plupart étant des boutiques de décoration. Et maintenant que le magazine est lancé, le nombre de revendeurs ne devrait que s’accroître. « Je pense que tout le monde tripe un peu sur le beau : la maison, être bien chez soi… On ratisse quand même large en termes de clientèle », croit Azélie Pilon. À feuilleter page par page, assis tranquillement sur son canapé.