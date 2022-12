Vous avez enfin réalisé toutes vos emplettes de Noël, mais il reste à les emballer ? Pas de panique ! Une technique japonaise traditionnelle pourrait bien vous dépanner à la dernière minute : le furoshiki permet d’envelopper les cadeaux sans avoir recours au papier d’emballage, ne nécessitant qu’un peu de dextérité en échange.

Cette méthode a beau être ancestrale, elle gagne de plus en plus d’adeptes dans notre monde moderne avec l’essor du zéro déchet. Il suffit d’avoir un bout de tissu à notre disposition, assez long pour se nouer autour des boîtes et autres formes de cadeaux. Si n’importe quel textile peut faire l’affaire, il existe des designers qui en ont créé spécifiquement pour le furoshiki.

C’est le cas de Pascale Faubert, artiste textile de Rimouski, qui a imaginé des ensembles de tissus furoshiki, il y a quelques années déjà. C’est une de ses amies, une grande voyageuse, qui a réussi à la convaincre de mettre au point sa propre gamme de tissus pour réaliser ces emballages nippons, raconte la designer, jointe au téléphone.

PHOTO JULIE HOUDE-AUDET, FOURNIE PAR PASCALE FAUBERT Le furoshiki se mue très facilement en sac. Pascale Faubert a soigneusement choisi son tissu afin que la boucle se tienne bien une fois nouée.

PHOTO JULIE HOUDE-AUDET, FOURNIE PAR PASCALE FAUBERT Simplement ouvert, le furoshiki fera une belle nappe, pour les pique-niques ou simplement à la maison. 1 /2



Toute l’année

Elle a ainsi créé un motif qu’elle a reproduit en quatre teintes, imprimé à la main en sérigraphie dans son atelier. L’idée derrière ces tissus, c’est qu’ils peuvent s’utiliser dans le temps des Fêtes, soit, mais pas uniquement, précise-t-elle. Ils s’avéreront utiles dans plusieurs occasions, car elle les a conçus de façon polyvalente afin qu’ils servent aussi de nappe ou même de sac pour trimballer son lunch !

« C’est pour ça que mes furoshikis, je ne voulais pas qu’ils fassent trop Noël, affirme Pascale Faubert. Finalement, j’y suis allée avec quelque chose de classique qui va fonctionner à longueur d’année. »

En fait, son motif s’inspire surtout de la nature, du fleuve et plus précisément des Jardins de Métis dans le Bas-Saint-Laurent. « Chaque fois que j’y allais, je me disais qu’il y avait tellement de potentiel graphique, dans toutes les espèces qu’on y retrouve, pour faire un beau motif textile », se souvient-elle.

Parfois, le hasard fait bien les choses, puisque c’est finalement Alexander Reford, directeur actuel des Jardins et arrière-petit-fils de la fondatrice des lieux, Elsie Reford, qui l’a pressentie pour créer une collection. C’est ainsi qu’est né le motif, qui se veut un hommage à cette femme et à l’amour qu’elle portait à la nature.

La collection de tissus se retrouve dans la boutique en ligne de Pascale Faubert, mais également sur le site Fabrique 1840 de Simons, qui regroupe les créations de designers d’ici.

Emballé par l’idée ? Il ne vous reste plus qu’à trouver un tutoriel sur YouTube pour comprendre exactement comment nouer les bouts de tissu, et l’affaire est dans le sac !

Où trouver des furoshikis ?

… et comment faire ?