De l’organisation des espaces pour améliorer notre mode de vie aux détails décoratifs qui métamorphosent le décor, Mélodie Violet, fondatrice de l’agence Imagine, présente ses astuces de designer en nous ouvrant les portes de sa maison montréalaise entièrement rénovée.

Emmanuelle Mozayan-Verschaeve Collaboration spéciale

Mélodie Violet et son conjoint ont acheté cette maison en rangée, datant de 1875, au début de 2019. « C’était la première fois qu’on devenait propriétaires et c’était la deuxième maison qu’on visitait. Elle était en vente depuis environ quatre mois, personne ne la voulait parce que son aménagement était très spécial, indique la designer. Au rez-de-chaussée, il y avait le salon côté rue qui donnait sur la cuisine, un petit espace salle à manger et, en arrière, se trouvait une extension non isolée où était installée une table de billard. À l’étage, chacune des deux chambres possédait sa salle de bains, mais sans aucune cloison, y compris les toilettes ! Il est clair que ça pouvait rebuter beaucoup d’acheteurs, surtout que tout le monde n’a pas une vision du potentiel. Moi, j’ai tout de suite aimé sa vibe », explique-t-elle.

La jeune femme a vu là une belle occasion de rénovation pour créer une demeure à son goût et y fonder une famille dans le quartier de Pointe-Saint-Charles, qu’elle affectionne particulièrement. Le couple a vécu un an sans faire de travaux, pour bien s’imprégner des lieux, utilisant une chambre pour dormir et la salle de bains de l’autre… Et Mélodie Violet a travaillé pendant six mois sur les plans.

Il faut prendre le temps de connaître sa maison, ses avantages et ses inconvénients, avant de rénover. Je le conseille toujours à mes clients. Mélodie Violet, fondatrice de l’agence Imagine

Puis, elle a fait office d’entrepreneure générale, planifiant toutes les étapes, la première étant la démolition intérieure, commencée le 23 février 2020. « La COVID-19 est arrivée le 15 mars ; tout était détruit et on était sur la terre du vide sanitaire… Évidemment, c’était complètement inattendu et comme je suis une grande anticipatrice de par mon métier, je me suis sentie vraiment démunie sur le coup. Mais je me suis rapidement dit qu’il fallait être réactif et débrouillard, alors j’ai fait livrer ou je suis allée acheter en catastrophe tout ce dont on aurait besoin, parce que je me doutais que le gouvernement allait tout fermer », se remémore Mélodie Violet.

La designer s’est énormément investie dans ce chantier compliqué afin de concevoir un aménagement fonctionnel, harmonieux et réfléchi dans le but d’être agréable à vivre 24 heures sur 24, puisqu’elle a son espace de travail à la maison. De l’entrée à la salle d’eau en passant par le bureau et la cuisine, voici ses conseils de pro.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE L’entrée de la maison

Une entrée spacieuse

L’entrée donne le ton à la maison puisqu’il s’agit du premier endroit que l’on découvre. La designer a relocalisé l’escalier afin de rendre la pièce plus confortable, suffisamment large pour y ranger une poussette et pour que les hôtes puissent enlever leurs manteaux et leurs bottes sans se bousculer. « Je voulais créer un effet de tapis, alors j’ai choisi une tuile avec un motif délicat [Ciot], mais dans des tons très neutres, précise Mélodie Violet. J’ai mis ce plancher en valeur avec une coloration vert forêt au fini mat sur les murs [peinture Farrow & Ball]. Le résultat est très enveloppant. » Une baguette en aluminium assez large constitue une jonction soignée entre la porcelaine et le plancher de bois, et des patères décoratives Kartell de différentes couleurs et de formats variés accessoirisent la cloison. Discrète, la console transparente sert de meuble d’appoint et laisse la vedette aux objets colorés, dont les poufs en laine (G Furn), dotés d’une anse en cuir. « Ils servent d’assises et sont faciles à déplacer. »

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE L’espace bureau

Un bureau indépendant

La designer a réorganisé l’espace afin que son bureau soit attenant à l’entrée et se trouve côté rue. On y accède par une porte coulissante qui jouxte la desserte du hall d’entrée. Elle aime travailler et profiter de l’animation du quartier en regardant les gens passer dehors, alors que les aires communes de la partie privée, situées côté cour, la plongent dans une tout autre ambiance. Baignée de lumière et habitée d’un minimum de meubles et d’objets, cette pièce bien rangée est propice à la concentration et à la créativité.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE La cuisine

Une cuisine raffinée

Un dénivelé délimite la zone salon-salle à manger de la cuisine. Mélodie Violet a accolé à l’îlot un meuble noir qui sert de vitrine côté séjour, en plus de dissimuler le plan de travail. « L’avantage, c’est que je peux cuisiner ou m’affairer à l’évier tout en discutant avec mes amis, mais sans qu’ils voient ce que je fais. J’ai volontairement placé le salon en face, parce que les invités y prennent l’apéro en attendant de passer à table. C’est quelque chose qu’on oublie souvent et pourtant, c’est beaucoup plus convivial pour les échanges. Ensuite, on s’installe ensemble dans la salle à manger. » Les comptoirs et le dosseret en marbre gris, les accessoires dorés et la finition texturée du meuble noir confèrent un style élégant et contemporain à cette pièce. L’armoire près du réfrigérateur contient les petits électroménagers. « Je prévois toujours une pantry dans les cuisines pour que ce soit toujours impeccable. » Le plafond habillé de poutres circonscrit l’espace et renforce les effets de textures.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Le salon

Confort assuré au salon

Le salon occupe l’ancienne rallonge non isolée. Pièce phare du lieu, le généreux canapé modulaire à l’assise capitonnée (Maison Corbeil) invite au farniente. La designer a dessiné puis fait fabriquer par Frédérik Charlebois Ébéniste un meuble audio assorti à l’étagère qui longe l’îlot de cuisine. Rien n’est superflu dans la maison de Mélodie Violet, mais le choix d’éléments simples, comme la table basse (EQ3), la noblesse des matériaux, l’omniprésence du plancher de chêne blanchi et les plantes vertes insufflent convivialité et chaleur à cet intérieur.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE La salle à manger

Jeu de moulures dans la salle à manger

La designer a joué avec les moulures pour habiller trois cloisons : une dans son bureau, une deuxième dans la cuisine et une troisième dans la salle à manger. « Je voulais des murs blancs, mais je devais les meubler, leur donner de la profondeur. J’ai utilisé la même collection que mes plinthes et cadrages de portes, mais de différentes largeurs, trois au total, pour créer une dynamique. Les chaises transparentes rappellent la desserte de l’entrée, tandis que la forme en spirale du lustre [Artemide] apporte de la rondeur. »

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE La salle d’eau

Une salle d’eau chic

Il est important de faire un lien entre les espaces, y compris la salle d’eau. Le comptoir est donc en marbre comme celui de la cuisine et la partie basse du mur est recouverte de moulures peintes en noir, à l’instar du meuble à l’arrière de l’îlot. Dans cette pièce minuscule, le choix d’un mini-lavabo et d’un robinet mural (Cabano) s’imposait pour respecter le style épuré. La salle de lavage se cache derrière le rideau de velours moutarde dont la couleur fait écho à l’un des poufs de l’entrée.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE L’escalier flottant

Un escalier unique

L’escalier dessiné par Mélodie Violet et réalisé par l’Atelier Gris devait être flottant pour ne pas alourdir l’espace, mais en même temps très esthétique. Le métal blanc, qui répond à la recherche de minimalisme et de légèreté, contraste avec la colonne en brique de couleur chaude. Véritable prouesse technique de pliage du métal, cet élément sculptural repose sur une boîte en noyer qui lui donne une touche distinctive. L’ajout de trois petits luminaires blanc chaud magnifie les matériaux. Soucieuse du moindre détail, la designer a encastré les tablettes de métal noir directement dans le gypse pour éviter des supports disgracieux.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE La salle de bains des invités

Des salles de bains épurées, mais enveloppantes

Les salles de bains, autrefois intégrées directement dans les chambres, sont désormais des pièces bien séparées. Celle des propriétaires est tout en marbre (Ciot), y compris le muret devant la douche, plus facile à entretenir qu’une paroi vitrée, tandis que celle destinée aux invités est revêtue d’une céramique murale blanche (Céragrès) qui tranche avec la peinture bleue. Dans ces deux espaces, les carreaux ne montent pas jusqu’au plafond afin de donner un effet de superposition et de ceinturer les lieux.