Le canevas Fil d’art, fruit d’une collaboration entre Fil relax et l’illustrateur Maxime Cyr

Il fait froid dehors ? Brodons à l’intérieur pour faire passer confortablement l’hiver tout en injectant de la zénitude dans le quotidien, proposent les deux cofondatrices de Fil relax, Vasilisa Nikolaeva et Anne-Lise Bué.

Isabelle Morin La Presse

Faire des minipauses de broderie est une façon de se détendre et de se ramener dans l’instant présent, assurent les brodeuses qui font revivre ce passe-temps rétro avec leurs ensembles de broderie pour petits et grands, que l’on peut personnaliser en créant ses propres dessins en ligne, sur le site internet de Fil d’art.

Dans le cadre de la deuxième édition virtuelle du festival Twist, un évènement qui met en lumière les artisans et designers de la fibre, la petite entreprise s’associe à l’auteur et illustrateur Maxim Cyr (Max the Knitter).

Aussi tricoteur de soir, l’artiste dessine le premier tableau à broder de la collection Fil d’art, créé autour de la thématique de la forêt et de ses habitants. Le canevas sera présenté en édition limitée, à l’instar des collaborations à venir avec d’autres artistes.