Dix couronnes pour accueillir le temps des Fêtes, des versions 100 % végétales en passant par d’autres où l’illusion est presque parfaite.

Isabelle Morin La Presse

Un côté zesté

Pour dénicher la parfaite plante d’intérieur ou un bouquet de fleurs fraîches ou séchées, un détour s’impose par l’une des boutiques du Jardin de Mathilde, dans les quartiers Rosemont et Plateau Mont-Royal, ou en ligne. Le fleuriste propose des bouquets de Noël et quatre couronnes différentes, dont la Prestige garnie d’agrumes, de sapinage, d’eucalyptus, de coton et de végétaux séchés à l’atelier de la rue Masson.

La beauté du magnolia

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE PRUNE LES FLEURS Chez Prune les fleurs

Le feuillage du magnolia est mis en valeur sur cette décoration qui se distingue par sa sobriété. Quatre modèles de couronnes sont proposés chez Prune les fleurs pour les Fêtes, et toutes sont aussi élégantes que les bouquets de la maison. S’y ajoute un ensemble DIY comprenant tout le nécessaire pour faire sa couronne soi-même.

L’échevelée

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE FLORALIA Chez Floralia

Depuis 2010, Floralia compose des bouquets de saison à même les spécimens qu’elle cultive à sa ferme florale. Son marché éphémère de couronnes des Fêtes se déplacera dans différents quartiers de Montréal durant les prochains jours. On le trouvera chez Mélanie x Zoé (1068, avenue Laurier Est) le 3 décembre et chez Melanie & Grace (6155, avenue Monkland) les 4 et 5 décembre. Des retouches sont faites sur place pour personnaliser les couronnes à la demande des clients.

Penchant sauvage

PHOTO YANIQUE FILLION, TIRÉE DU SITE WEB D’ENFANTS SAUVAGES Les couronnes d’Enfants sauvages

On peut choisir sa couronne des Fêtes en précommande sur le site d’Enfants sauvages et la ramasser à l’un de ses points de chute. Montées à la main sur des bases de vigne ou de fil de laiton (au choix), elles marient le pin, le cèdre, le sapin, l’eucalyptus et des fleurs séchées : autant de végétaux récoltés sur les terres de la petite entreprise estrienne. Les boucles, aussi confectionnés en Estrie, sont offertes en quatre choix de couleurs.

Parfums nordiques

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE JUNGLE FLEUR Chez Jungle Fleur

La fleuriste Laurie Perron est tombée dans les fleurs dès son plus jeune âge. Elle compose ses bouquets en fonction de ses inspirations et de ses récoltes à sa ferme florale, Jungle Fleur. Il faut faire vite pour s’assurer de réserver sa couronne de sapinage. Les commandes seront prises jusqu’au 29 novembre.

Montée en épingles

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE ETSY DES 2 GRINCHEUX Une couronne des 2 Grincheux

Les 2 Grincheux de Pont-Rouge proposent différentes trouvailles qui n’en sont plus à leur première vie. On y déniche des vases, assiettes, tableaux et bougeoirs rétro, ou même une couronne formée d’épingles à linge et d’un napperon crocheté.

Noël vert

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE JARDINS VITRUM HORTIS Chez Jardins Vitrum Hortis

Les fleuristes des Jardins Vitrum Hortis, Thalie Charron Charbonneau et Andréanne Girard, mettent de l’avant la beauté des fleurs naturelles dans des jardins de verre haut de gamme et des bouquets. Pour Noël, elles offrent différents modèles de couronnes conçues pour l’extérieur, dont cette version monochrome faite de sapinage, de baies de genévrier et d’eucalyptus.

Couronne de saison

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE ETSY DE LUDYLIMAWREATHDECOR Une création de saison de Ludylima Wreath Decor

Établie à Ottawa, Ludylima se spécialise dans la fabrication de couronnes et en propose une variété, faites d’ornements naturels et synthétiques, au gré des saisons : lavande en été, fleurs séchées à l’automne et conifères sur vigne en hiver. Se greffent, sur ce modèle, des brins de romarin, des oreilles d’agneau et des pommes de pin.

Le style nature

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE DÉCORS VÉRONNEAU Chez Décors Véronneau

Une couronne qui a l’allure du cyprès, mais qui n’en est pas. Décors Véronneau propose plusieurs types de couronnes, germes et guirlandes synthétiques de style nature. À décorer soi-même ou à accrocher tel quel pour décorer la maison avec simplicité.

Une couronne unique

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE MARC SARDI Une des couronnes saisonnières de Marc Sardi

Chaque couronne saisonnière du fleuriste Marc Sardi est unique et fabriquée à la main à partir de végétaux de saison issus de son jardin ou de ceux de ses proches : sapinage, lichen, fleurs ou graminées séchées, plumes et autres matériaux naturels. On les commande en ligne pour les récupérer ensuite à l’atelier du fleuriste sur le Plateau Mont-Royal. Des cours de fabrication de couronnes sont aussi offerts en privé au domicile du fleuriste situé à deux pas du métro Laurier, les 29, 30 novembre ainsi que les 9 et 10 décembre.