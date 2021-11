Il y a mille et une façons de créer une ambiance chaleureuse pour les Fêtes. Peu importe les décorations privilégiées, le but demeure le même : parvenir à créer un peu de magie. Cinq tendances se démarquent, à la fin d’une autre année peu ordinaire.

La tradition, avec une touche de modernité

Les articles des Fêtes arborant le rouge, le vert et le blanc touchent une corde sensible cette année, indique Denis Légaré, directeur du marketing au magasin La Baie, situé au centre-ville de Montréal. « Après presque deux ans de retrait, les gens sont nostalgiques et ont le goût de s’entourer de couleurs traditionnelles. On a donc mis de l’avant une collection comportant entre autres des boules avec des carreaux rouge et vert. C’est traditionnel, mais avec une touche moderne. Il y a aussi beaucoup de chevreuils et des casse-noisettes. »

« On sent un engouement pour le temps des Fêtes, qui rappelle de beaux souvenirs, constate Jean-Michel Martin, directeur du magasin Home Depot de Saint-Henri. À la nostalgie se mélange une touche de modernité. Des éléments décoratifs traditionnels sont réinterprétés en utilisant par exemple du feutre et en intégrant des motifs écossais. »

« Le rouge et le vert demeurent des classiques, fait remarquer Lauren Lavallée, coordonnatrice, communication mode, chez Simons. Les carreaux ayant été très populaires tout l’automne, la transition se fait très bien dans les articles des Fêtes. Disposés sur une nappe au motif plus traditionnel, des ustensiles, des porte-serviettes et des supports à bougies dorés font un bel effet. »

Le fait de ne pas avoir pu recevoir dans le temps des Fêtes, l’an dernier, a beaucoup marqué la population, constate Josiane Yelle, directrice du marketing chez Décors Véronneau. « Les gens vont beaucoup décorer cette année en fonction des lieux où ils vont se rassembler avec les membres de leur famille ou leurs amis, que ce soit la table, l’entrée ou le salon, prévoit-elle. Il y aura quelque chose de nostalgique. Le rouge et blanc, tout en douceur et très festif, va ressortir. »

On retrouve les couleurs classiques de Noël, comme le rouge, le vert foncé traditionnel, le blanc, de même que des tons métalliques dorés et argentés, qui rappellent à plusieurs les célébrations de leur enfance, indique Heena Saini, spécialiste des relations publiques sur le plan commercial chez IKEA Canada. « Il est important que chaque élément ajouté dans son espace ait une signification et apporte de la joie », précise-t-elle.

La simplicité a bien meilleur goût

Pour le brunch, le recours à des matières naturelles crée un décor à la fois chaleureux et épuré, souligne Mme Lavallée chez Simons. Le bois clair de la table est mis en valeur en utilisant des napperons de coton. Les coussins sur le banc sont en laine, tandis que le chemin de table est en lin. Les sapins de papier beiges, qui scintillent légèrement, ajoutent une note festive.

« Plusieurs ont appris à avoir un intérieur zen et veulent continuer à avoir la même atmosphère, inspirée du style scandinave, constate Yan-Erik Tessier, acheteur chez Zone Maison. Les décorations dans une palette de couleurs très épurée, avec du blanc et du bois clair, mêlées avec de la verdure, sont faciles à agencer. »

Des couleurs non traditionnelles s’imposent cette année, constate Erin O’Brien, experte en décoration chez HomeSense. Ceux qui sont dans le camp des minimalistes (et ils sont nombreux, après avoir passé beaucoup de temps à la maison au cours des 20 derniers mois) chercheront à préserver le même genre d’esthétique dans leur intérieur, croit-elle. « Les couleurs pastel complémentaires et douces donnent une tournure épurée aux décorations classiques avec lesquelles on a grandi. »

Beaucoup s’entourent de lanternes et de chandelles de toutes sortes pour créer un petit cocon réconfortant et chaleureux, indique Lydia Thammavong, chef marketing, design, styles et tendances chez Lowe’s Canada (Réno-Dépôt et Rona). La flamme orangée exerce un réel attrait, permettant de relaxer et de se reposer les yeux, loin de la lumière bleue de l’ordinateur.

Il est facile de créer une atmosphère amusante autour de la table, à faible coût, en se servant par exemple de divers éléments comportant le motif stylisé du houx, qui est le symbole de l’amour dans le temps des Fêtes, indique Mme Saini chez IKEA Canada. « Cela ajoute une petite touche personnelle, quand les gens se rassemblent », précise-t-elle.

Miser sur l’élégance

Un décor inspiré du Grand Nord enneigé scintille avec ses tons de bleu glacial, lilas et rose pâle. Les touches métalliques créent un effet chatoyant, souligne Cindy Hoffman, directrice des communications chez Canadian Tire. L’ajout de fausse fourrure et les guirlandes faites de pompons irisés adoucissent le tout.

Divers matériaux sont mélangés pour créer une ambiance chic, note Jean-Michel Martin, directeur du magasin Home Depot de Saint-Henri. Des plumes, de la fausse fourrure et du velours dans des tons de blanc, assortis avec des accents métalliques, apportent beaucoup de chaleur.

Une combinaison de diverses matières et de couleurs neutres, comme des blancs cassés, permet de créer un décor douillet et chaleureux, souligne Bianka Jean, designer chez Bouclair. « Il faut aussi une touche de brillant, sinon on perd un peu la magie de Noël », précise-t-elle.

Oser le noir

Le noir, très présent dans les collections habituelles, apparaît aussi dans le temps des Fêtes sous toutes sortes de formes, souligne Bianka Jean, designer chez Bouclair. Les accessoires noirs créent un accent intéressant et s'harmonisent aux décors intérieurs.





« Maintenant qu’on peut recevoir, pourquoi ne pas le faire en grand, demande M. Tessier, de Zone Maison. La vaisselle noire qui se retrouve sur la table, avec les ustensiles et les bougies dorées, crée un effet très chic afin d’époustoufler les invités et créer quelque chose de magique. »

Le noir et le gris très foncé, ton sur ton, sont modernes et s’intègrent parfaitement bien dans le temps des Fêtes, sans y être expressément associés, souligne Lauren Lavallée, chez Simons. « C’est un noir chaleureux et rassembleur, précise-t-elle. Avec les chandelles allongées, l’effet est très chic. La nappe et les accessoires peuvent être utilisés tout l’hiver. »

Les couleurs très foncées rappellent les nuits d’hiver et créent une ambiance dramatique dans la maison, qui est tout de même chaleureuse, souligne M. Martin, du Home Depot de Saint-Henri. Les chandelles et les accessoires dorés ressortent alors beaucoup.

Le noir, très présent dans les collections habituelles, apparaît aussi dans le temps des Fêtes sous toutes sortes de formes, souligne Mme Jean, de Bouclair. Les accessoires noirs créent un accent intéressant et s’harmonisent aux décors intérieurs.

Des éléments noirs comme de petits sapins et des chevreuils font un surprenant effet, indique M. Légaré, de La Baie. « Ils représentent le luxe tout en restant simples et sobres », dit-il.

Après avoir vécu beaucoup d’insécurité, beaucoup ont le goût de se centrer sur les vraies valeurs, redécouvertes au cours des 20 derniers mois, constate Mme Thammavong chez Lowe’s Canada. Ils désirent se retrouver dans un décor moderne, empreint de simplicité et très naturel. Le contraste entre le noir et le blanc, réchauffé par une touche de vert et de bois naturel, s’inscrit dans ce désir d’authenticité.

Célébrer sans gaspiller

« Plusieurs veulent du sapinage, des guirlandes et des couronnes, mais sans nécessairement tout l’apparat qui va autour, note Mme Yelle, de Décors Véronneau. Dans le temps des Fêtes, il y a toujours une question d’abondance dans la décoration et beaucoup de gens n’en démordront pas, mais il y a aussi un retour aux décorations plus simples, avec des sapins plus dénudés et des couronnes qui ne seront pas emplies de boules ni entourées de tulle et de ruban. »

Le désir de s’entourer de matières naturelles est très présent, constate Bianka Jean, de Bouclair. « Le retour au macramé, au rotin, au jute, aux fleurs séchées et aux fibres naturelles est lié, je crois, aux changements climatiques, précise-t-elle. On dirait qu’on veut revenir un peu à la source. On ne veut plus de produits chimiques, comme du plastique. »

La collection CANVAS comprend divers produits fabriqués de façon à réduire leur impact environnemental, fait valoir Cindy Hoffman, de Canadian Tire. Il y a par exemple des bas de Noël, des cache-pieds de sapin et des jetés en flanelle faits de fibres recyclées. Certaines boules de Noël incassables sont composées de plastique recyclé à 85 %.

Un plus grand choix d’articles faits avec des matériaux respectueux de l’environnement est offert, indique Erin O’Brien, de HomeSense. « Les décorations en plastique ont diminué, à la faveur de produits en bois ou en feutre. » La couronne et la guirlande de houx en feutre en sont des exemples.

Il existe diverses façons d’éviter le gaspillage quand on offre des cadeaux, souligne Mme Saini, d’IKEA Canada. « On peut par exemple emballer l’article dans quelque chose qui pourra être utilisé par la suite, comme une jolie serviette à vaisselle. »