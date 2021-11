Il suffit parfois de quelques accessoires pour injecter du confort — et du réconfort – dans sa chambre à coucher. En voici 10 pour se plonger en douceur dans le sommeil.

Isabelle Morin La Presse

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB D’ETSY Boudin de porte Scandalo Al Sole

Pour se couper des bruits de la maison, le seuil tombant est une option. Le boudin de porte en est une autre, comme ce modèle en coton fait main, par l’entreprise Scandalo Al Sole.

Prix : à partir de 33,72 $, sur Etsy.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK D’ALMA PLANTE Une jeune plante Monstera

Peut-on mettre une plante dans sa chambre à coucher ? Les plantes produisent plus d’oxygène qu’elles n’en absorbent, tout en diminuant le taux de gaz carbonique dans l’environnement. Sans compter que leur vue est apaisante. La réponse ? Oui, sans contredit. Pour vous inspirer, le fleuriste Alma propose une grande variété de plantes d’intérieur, dont certaines plus rares, ainsi que des affiches, des accessoires de jardinage et des arrangements de fleurs séchées sur sa boutique en ligne et à son atelier de la rue Duluth, à Montréal.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE HUSH Couverture lestée Hush

Une couverture lestée favorise le sommeil en donnant l’impression apaisante d’être enveloppé. On choisit un modèle qui fait environ 10 % de son poids corporel. Celle de l’entreprise canadienne Hush s’accompagne d’une housse ultradouce.

Prix : à partir de 269 $, en ligne.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE SILK AND SNOW Literie Silk and Snow

Les fibres naturelles ont la cote pour la literie dont la qualité est gage de confort et de durabilité. De fabrication écoresponsable, les textiles de l’entreprise canadienne Silk and Snow sont faits de matériaux traçables et sont fabriqués sans utilisation de produits chimiques ou synthétiques.

Prix : à partir de 153 $ pour une couverture et de la literie en mousseline 100 % coton, en ligne.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE FLUFFCO Un oreiller signé Fluff

S’offrir le luxe d’un hôtel cinq étoiles chez soi : pourquoi pas ! Les oreillers en plumes et en duvet vendus chez FluffCo proviennent des mêmes fournisseurs qui alimentent des chaînes hôtelières comme le Ritz ou le Four Seasons, et sont offerts aux consommateurs à des prix abordables.

Prix : à partir de 75 $, en ligne.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE VITRUVI Nébulisateur Vitruvi

Les odeurs ont le pouvoir de contribuer à notre humeur et de favoriser la relaxation. Experte en parfums naturels, l’entreprise de Vancouver Vitruvi propose une large gamme d’huiles essentielles et de diffuseurs, comme ce modèle en céramique offert en huit couleurs.

Prix : 119 $, en ligne.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE THE BOOK SEAT Un coussin pour livres et tablettes

Pour améliorer le confort lors de la lecture au lit : un coussin sur lequel on dépose son livre (ou sa tablette !) pour le garder sans effort dans une position adéquate, par l’entreprise The Book Seat.

Prix : 46,99 $, offert notamment chez Renaud-Bray, en ligne et dans plusieurs librairies.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB D’ULILI Bougie Mère du printemps à la mandarine et à la fleur d’oranger d’Ulili

Un voyage olfactif est offert ici sous forme de bougie. Celles d’Ulili diffusent des odeurs issues du terroir marocain, dans un contenant façonné à la main à Casablanca.

Prix : à partir de 41 $, offert en ligne sur le site de Kalosophie.

PHOTO FOURNIE PAR BIEN-ÊTRE RAPIDE Le NodPod

Si la noirceur n’est pas totale, faites votre bulle avec un masque de nuit. Le NodPod reprend le concept de la couverture lestée avec un bandeau qui applique une légère pression sur les yeux et peut être mis au congélateur en cas de migraine.

Prix : 44 $, offert sur la plateforme web de Bien-être rapide.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB D’EQ3 Couverture en laine EQ3

Multiplier les textures agréables au toucher et jouer avec les superpositions : c’est la recette des designers pour donner au décor un style douillet. Un jeté confortable est un essentiel, comme celui-ci proposé par EQ3, en laine et fait à la main.

Prix : 149,99 $, en ligne.