Introduire de la verdure dans les bureaux rendrait non seulement les employés plus heureux, mais contribuerait aussi à diminuer leur stress, tout en augmentant leur productivité et leur créativité. C’est sur ces conclusions tirées d’études universitaires que l’équipe de l’agence évènementielle VivaProd s’appuie pour lancer son Bar à plantes, initiative qui vise à souligner le retour des employés au bureau avec une charmante attention.

Isabelle Morin La Presse

Alors que les employeurs préparent le terrain pour un retour au bureau, avec les défis logistiques que l’on connaît et des troupes à motiver, VivaProd leur offre d’activer le processus avec des plantes. Un ficus ou un dracaena ne solutionnent pas les casse-têtes associés aux mesures sanitaires, mais ils sont, en revanche, une façon de faire sourire les employés, fait valoir la directrice évènementielle, Yaëlle Renaud.

Le principe de cette initiative est simple, mais néanmoins attentionné : permettre à chaque employé de verdir sa station de travail, soit en pigeant son spécimen préféré dans une sélection de plantes offertes sur un présentoir. Il peut aussi recevoir directement une plante accompagnée d’un mot personnalisé à son poste de travail.

PHOTO FOURNIE PAR LE BAR À PLANTES Un choix d’étagères (bois ou métal) est proposé comme présentoir.

PHOTO FOURNIE PAR LE BAR À PLANTES Une option est de surprendre les employés en disposant à chaque poste de travail une plante avec un petit mot personnalisé.

PHOTO FOURNIE PAR LE BAR À PLANTES Une affiche proposée par le Bar à plantes

PHOTO FOURNIE PAR LE BAR À PLANTES Les formats sont généralement compacts pour ne pas encombrer les bureaux. 1 /4







« On voit, dans les sondages, que les gens n’ont pas nécessairement envie de quitter la maison parce qu’ils y sont bien. On s’est demandé ce qui y contribuait pour se rendre compte que les plantes font partie de ce confort. C’est un impact important pour un effort minime », ajoute Yaëlle Renaud.

« Il faut se réapproprier le bureau. Une plante, ce n’est peut-être pas ce qui nous motivera à y revenir, mais ça recrée un certain lien avec l’environnement de travail, dit-elle. Le Bar à plantes propose un assemblage de spécimens robustes qui n’exigent pas d’ensoleillement direct et pardonnent quelques oublis pour l’arrosage. Les formats sont compacts (entre 2 po et 6 po) pour ne pas encombrer les surfaces de travail.

Les végétaux sont offerts dans une sélection de cache-pots en argile, terre cuite, céramique et grège, la plupart dans des tons de terre. Le Bar à plantes vient également avec un choix d’étagères auquel s’ajoutent des accessoires comme des terrariums, des arrosoirs, des cadres et des brumisateurs.

D’autres suggestions

Si votre employeur n’a pas encore lu cet article, ou eu vent de l’initiative, prenez votre moral en main en apportant au bureau votre propre plante résiliente aux environnements de travail. Quelques suggestions.