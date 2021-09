PHOTO FOURNIE PAR ERGONOFIS

Il est important que l’espace de travail soit beau, et non plus seulement ergonomique, note Kimberley Pontbriand, cofondatrice d’ergonofis. « La tendance est de privilégier des matières nobles pour bien se sentir et être inspiré », poursuit-elle, en précisant que le noyer, l’érable, le merisier, le chêne et le cerisier proposés proviennent de forêts canadiennes gérées de façon durable situées majoritairement au Québec.