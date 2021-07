Décoration

Dessine-moi une (bonne) appli de design

C’est un peu le fouillis dans l’offre d’applications mobiles pour échafauder virtuellement ses projets de design et d’aménagement. On tombe principalement sur des mini-jeux génériques (presque tous basés sur le même modèle) ou des logiciels de création à s’en arracher les cheveux (oui, des applis de design mal « designées »). On a fait le ménage pour vous et retenu les meilleures options pour obtenir des aperçus créatifs.