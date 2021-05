Redécouvrir Montréal à travers le bigarré boulevard Saint-Laurent est un voyage en soi : inspirant par la diversité des commerces à visiter et par son atmosphère incomparable. Que ce soit au cours d’une longue escapade ou de plusieurs balades, voici quelques bonnes adresses à explorer pour refaire le plein d’idées déco et joindre le magasinage à un agréable flânage.

Entamons le voyage au sud…

Pour commencer du bon pied, on pourra s’arrêter d’abord pour un café chez Spill the Beans (3449, boulevard Saint-Laurent) avant de monter vers l’avenue des Pins et de croiser Montauk (3553), incontournable magasin de canapés haut de gamme où l’on voudra certainement tester le moelleux des assises, lové entre deux coussins douillets.

À quelques pas au nord, la boutique de cadeaux Maison Garçonne (3656) propose des accessoires dont le style vintage s’arrime à l’esprit romantique de ses consœurs d’à côté qui donnent plutôt dans le vêtement : Boutique et Boudoir 1861 et La petite garçonne.

Changement d’ambiance avec Champêtre Urbain (4072) et ses meubles en bois fabriqués à la main, puis avec Meubles Nuances (4089) et Urbana (4158), sur une note contemporaine. En chemin, iMural (4141) nous aura peut-être donné des idées pour rentabiliser l’espace à la maison, avec ses lits escamotables fabriqués sur mesure.

On traverse ensuite la rue Rachel pour se rendre chez L’Heureux Bouddha (4234) et zieuter ses trouvailles venues d’Asie, dont ses abat-jour en rotin. Besoin d’une pause ? Un banc nous attend au parc du Portugal, en face de la maison de Leonard Cohen (28, rue Vallières). Avertissement : il est possible qu’on ne puisse résister aux tentations de Gaufres et Glaces (côté ouest). Une glace coulante à la main, on pourra jeter un coup d’œil aux lettres de l’ancien Théâtre Plaza (rue Saint-Hubert) accrochées au plafond du bar Le Darling (4308).

Chic choc entre Marie-Anne et Mont-Royal

Dans cette portion de la Main se concentrent des magasins de mobilier de moyen à haut de gamme – Kelli avec ses meubles néo-scandinaves, Latitude Nord, EQ3 dans un style moderne (respectivement aux 4410, 4419 et 4428) – et Dubois (4461), qui propose une large sélection de tables à manger en bois massif. Pour des canapés sur mesure, deux adresses se voisinent : Biltmore et Cameo Collection (4413 et 4415).

Chez Design Zola (4441), on est transporté sitôt la porte franchie. La boutique, fondée par un jeune couple de voyageurs, propose une impressionnante collection de meubles d’ailleurs fabriqués de façon artisanale et en respectant les principes du commerce équitable.

Ces petites adresses qu’on aime

Près de Mont-Royal et plus au nord, de petites boutiques au style unique font le charme du lèche-vitrine sur la Main.

Un Monde de M... (4561) propose un large choix de meubles modernes, rustiques et rétro importés, qui peuvent être modifiés à la demande des clients. À côté, curiosités, objets vintage et antiquités se côtoient dans La Boutique du Collectionneur (4567), fondée en 1967, tandis qu’en face, ÔMiroir (4556) est la destination par excellence pour dénicher le miroir parfait.

On songe à rafraîchir sa cuisine, sa salle de bains ou ses garde-robes ? La boutique haut de gamme Fellini Designs (4819) donnera matière à rêver.

Passé le boulevard Saint-Joseph, arrêts obligatoires à la boutique V de V (5042) pour dégoter des trouvailles uniques de style vintage et industriel ou chez Jamais Assez (5155), qui porte bien son nom car on aura certainement envie d’y remettre les pieds. Enfin, on risque fort de sortir avec un coussin sous le bras de chez Palma (5259).

Si ce n’est déjà fait, c’est le moment de prendre une bouchée dans l’une des bonnes adresses gourmandes du coin, comme le Butterblume, qui offre un menu pour emporter.

L’âme aux vieilleries

Dans un esprit brocante remis au goût du jour, Style Labo (5595) offre du mobilier industriel nord-américain et européen. Deux adresses méritent également de pousser le voyage déco plus au nord : Zone (6816) et le magasin d’antiquités architecturales Spazio (8405), tout près de l’autoroute Métropolitaine.

En raison de la pandémie de COVID-19, certaines boutiques peuvent être temporairement fermées ou n’ouvrir que sur rendez-vous.