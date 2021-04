Décoration

Lambert & Fils allume New York

Tandis qu’il bricole et restaure en solo ses premiers luminaires dans un petit local de la rue Beaubien, Samuel Lambert rêve en silence de New York, où il visualise un studio et une enseigne à son nom. Dix ans plus tard, avec 50 employés à bord, Lambert & Fils met le cap sur la Grosse Pomme et se pose dans Tribeca, au cœur de la Mecque du design.