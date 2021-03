Le rouge se fait discret au profit de couleurs plus douces et grisées. À mi-chemin entre le rouge et le brun, on retrouve toutefois le terracotta, couleur qui s’affirme avec force en 2021.

Certaines couleurs s’imposent pour les prochaines années. Sans être complètement éclipsées, d’autres seront moins présentes ou s’afficheront dans des versions atténuées. C’est le cas du rouge, dont les effets sur le cerveau sont stimulants et qui représente le côté politique, l’opposition, le militantisme. Absent des nuanciers de l’été, il devrait revenir dans des nuances moins vives à l’automne, estime Marie-Chantal Milette, spécialiste de la couleur. C’est également le cas du mauve, qu’on associe à la créativité et qui émergera probablement davantage en période de « réparation ».

Isabelle Morin

La Presse

Vert encore et pour longtemps

IMAGE FOURNIE PAR MARIE-CHANTAL MILETTE/KRYPTONIE Les teintes de vert devraient avoir la cote pour longtemps.

PHOTO FOURNIE PAR BEHR Grâce au vert, on parvient à faire entrer un peu la nature dans la maison.



« C’est ce qui domine. Ni chaud ni froid, le vert est la couleur qui se situe au milieu de l’arc-en-ciel. Il représente l’équilibre ; c’est une couleur de confiance. Présentement, on a besoin de se reconnecter avec la nature. » Et ce besoin a de fortes chances d’être présent longtemps, selon Marie-Chantal Milette, experte des couleurs. Déjà, pour 2017, Pantone avait nommé Greenery (15-0343) comme couleur de l’année, un choix qui s’expliquait par une volonté de faire entrer la nature dans la maison et de contrer l’omniprésence de la technologie dans nos vies. « On n’a pas lâché nos cellulaires. Et c’est encore plus important cette année. Tant que la technologie sera présente, le vert le sera aussi », estime la fondatrice de Kryptonie. Plus frais et vif en 2017, ce vert évolue toutefois vers des teintes plus profondes qui répondent à un besoin d’enracinement.

La stabilité du brun

IMAGE FOURNIE PAR MARIE-CHANTAL MILETTE/KRYPTONIE Couleur de la terre, le brun et ses différentes teintes se veulent rassurants.

PHOTO FOURNIE PAR DULUX Les teintes chaudes sont particulièrement prisées en décoration d'intérieur, notamment des bruns qui tendent vers l'orange.



En 1929, à la suite du grand krach boursier, le brun s’est affirmé en force et est devenu la couleur de la décennie suivante. Les teintes chaudes reprendront leur place dans nos maisons. Le jaune s’étend d’ailleurs sur toute la palette chromatique, souligne la présidente de Color Marketing, Peggy Van Allen : les rouges comme les bruns tirent vers l’orange. « Dans les moments chaotiques, on a besoin de fondations plus solides et d’ancrages », soutient Marie-Chantal Milette en soulignant que sur Pinterest, dans la dernière année, les recherches pour des inspirations de chambres à coucher terracotta ont connu une hausse de 341 %. « C’est rassurant d’avoir la couleur de la terre au-devant des tendances. »

Des gris chauds

IMAGE FOURNIE PAR MARIE-CHANTAL MILETTE/KRYPTONIE Le gris est la couleur neutre par excellence.

PHOTO FOURNIE PAR BENJAMIN MOORE Les teintes de gris plus chaudes se veulent à la fois apaisantes et enveloppantes.



Le gris est le neutre suprême. Il ne demande aucune attention particulière, il est polyvalent et on s’en lasse difficilement. Certains le pointent d’ailleurs comme la couleur des deux dernières décennies, omniprésence qui s’explique par le rythme effréné de nos vies et notre constante interaction avec la technologie, selon Marie-Chantal Milette. « On a besoin de ne pas être stimulés, mais plutôt apaisés. Par contre, avec la pandémie, on a tous dû se mettre sur pause. Nos vies ont ralenti. Dans ces circonstances, le gris peut paraître un peu froid. » D’où l’émergence des teintes chaudes qui rendent le gris plus enveloppant, s’accordent l’ensemble des experts.

Ces bleus qui nous apaisent

IMAGE FOURNIE PAR MARIE-CHANTAL MILETTE/KRYPTONIE Le bleu figure parmi les couleurs qui font écho aux enjeux climatiques.

PHOTO FOURNIE PAR PEINTURES MF Le bleu Simple sérénité, couleur de l'année de Peintures MF



On les associe de plus en plus à l’environnement et aux enjeux climatiques. « Les bacs de recyclage sont d’ailleurs bleus dans bien des villes, fait remarquer Marie-Chantal Milette. On ne parle plus uniquement des plantes, mais des océans qui sont remplis de plastique. Oui, il y a la COVID-19, mais nos problématiques environnementales restent. Le bleu fait partie des couleurs qui vont raconter cette histoire-là. » Mist, l’une des couleurs choisies par le groupe Color Marketing pour 2021 et celle qui, selon Peggy Van Allen, émerge des tendances actuelles en décoration, est un bleu pâle légèrement grisé qui, comme la brume (mist), « nettoie et transcende toute forme de détérioration en y injectant du positif et de la lumière ». Il s’apparente d’ailleurs au bleu Simple sérénité choisi par Peintures MF comme couleur de l’année.

Le grand retour de l’avocat

PHOTO FOURNIE FARROW AND BALL Le vert avocat, couleur adorée des baby-boomers, fait son retour, au grand bonheur des nostalgiques.

Les milléniaux ont le rose, qu’on estime être la première couleur générationnelle. La génération Z s’approprie maintenant le jaune. Mais selon Marie-Chantal Milette, la première couleur générationnelle serait l’avocat, nuance par excellence des baby-boomers. Extraite de la famille des verts, elle est propulsée à notre époque pour une autre raison que notre lien à la technologie : la nostalgie. L’avocat a quelque chose de familier et de réconfortant. Les décors des années 1960 et 1970 faisaient place aux dorés et à l’avocat, ce qui commence déjà à s’affirmer dans des cuisines et des salles de bains de style rétro.