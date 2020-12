On pourrait dire que Pantone avait vu juste avec le choix du bleu classique, une teinte « rassurante », comme couleur de 2020. Qui n’a pas eu besoin de réconfort pendant cette année assombrie par la pandémie ? Puisqu’on ne sait pas encore assurément de quoi sera faite 2021, Pantone a choisi deux couleurs qu’a priori tout oppose : un gris neutre (17-5104 Ultimate Grey) et un jaune éclatant (13-0647 Illuminating).

Valérie Simard

La Presse

Un choix qui souligne « comment différents éléments s’unissent pour se soutenir les uns les autres ». C’est l’union de la force et du positivisme.

« Pratique et solide comme le roc, mais à la fois réconfortant et optimiste, c’est une combinaison de couleur qui nous insuffle de la résilience et de l’espoir, a expliqué Leatrice Eiseman, directrice générale de l’Institut des couleurs Pantone. Nous avons besoin de nous sentir encouragés et animés ; c’est essentiel à l’esprit humain. »

Toujours très attendue, la couleur de l’année Pantone est réputée avoir une influence sur les tendances en mode et en décoration, à l’échelle mondiale.