Pour ajouter des lignes, des couleurs et une touche de vie sur vos murs ou pour offrir en cadeau, de nombreux illustrateurs et graphistes locaux proposent des affiches aussi belles qu’originales et abordables. Voici quelques choix, tous fabriqués au Québec.

Josée Lapointe

La Presse

Baltic Club

IMAGE TIRÉE DU SITE DE BALTIC CLUB Caladiums

IMAGE TIRÉE DU SITE DE BALTIC CLUB Désert de la Californie (ours) 1 /2



Le Baltic Club, c’est une boutique du Mile End fondée en 2014 par Mélanie Ouellette et Brice Salomon, qui offre toutes sortes de produits de papeterie et d’objets pour la maison, dont un grand choix d’affiches. Illustratrice et directrice de création, Mélanie en est la conceptrice, et ses images aux teintes délavées, inspirées de la nature — beaucoup de fleurs et de feuilles, mais aussi des animaux —, dégagent une grande douceur. La plupart des affiches sont offertes en plusieurs formats, les prix sont très abordables — à partir de 20 $ pour les plus petites, autour de 60 $ pour les plus grandes, et on peut aussi commander différents types d’encadrement. Livraison par la poste, mais il est possible d’aller chercher sa commande en magasin.

Akorana

IMAGE TIRÉE DU SITE D’AKORANA Nymphe en ocre

IMAGE TIRÉE DU SITE D’AKORANA En mode slowlife

IMAGE TIRÉE DU SITE D’AKORANA Là-haut 1 /3





Akorana, c’est le studio graphique ainsi que le nom d’artiste de l’illustratrice Isabelle Deprez, qui est établie à Sainte-Anne-de-Bellevue depuis quatre ans. Il y a beaucoup de rondeur et de mouvement dans son travail, qui met en scène des personnages solitaires et une nature bienveillante. Le résultat est simple, lumineux et empreint de poésie. Les affiches sont offertes dans un format de base pour moins de 20 $, mais on peut aussi passer des commandes pour des dimensions sur mesure. Livraison dans un délai de trois à cinq jours.

Paperole

IMAGE TIRÉE DU SITE DE PAPEROLE Le chat, de Benoit Tardif

IMAGE TIRÉE DU SITE DE PAPEROLE Tulipes, par Amélie Lehoux

IMAGE TIRÉE DU SITE DE PAPEROLE Lecture, par Julien Posture 1 /3





Paperole est un éditeur et organisateur d’évènements voués aux arts graphiques et à l’illustration, qui offre des produits de papeterie mettant en vedettes plusieurs illustrateurs d’ici très actuels et contemporains. Benoît Tardif, Amélie Lehoux, Catherine Potvin, Cécile Gariépy et Cath Laporte font partie des artistes représentés par Paperole, ce qui permet une offre vraiment variée, tant dans les styles, que les formats et les prix. Il y a un service de livraison, et on peut aussi commander différents types d’encadrement (à récupérer sur place seulement).

Laucolo

IMAGE TIRÉE DU SITE DE LAUCOLO Aubergines ancestrales

IMAGE TIRÉE DU SITE DE LAUCOLO Fraises et framboises

IMAGE TIRÉE DU SITE DE LAUCOLO Fines herbes 1 /3





La démarche de Laurence Deschamps-Léger, dont les études universitaires ont porté sur la souveraineté alimentaire et qui a travaillé en agriculture urbaine et en communications, est différente. Ses affiches (dessinées à l’encre ou à l’aquarelle) sont pour elle d’abord des « outils visuels » servant à expliquer toutes sortes de sujets touchant à l’agroalimentaire. Ses illustrations de toutes les variétés d’aubergines ancestrales ou de la famille des oignons sont à la fois jolies, ludiques et joyeusement instructives. Les affiches, au coût de 24 $, sont de format 11 sur 14, et l’expédition se fait dans un délai de moins d’une semaine.

Toffie Affichiste

IMAGE TIRÉE DU SITE DE TOFFIE AFFICHISTE Formes Mid Century #05

IMAGE TIRÉE DU SITE DE TOFFIE AFFICHISTE Geo Formes #01

IMAGE TIRÉE DU SITE DE TOFFIE AFFICHISTE Triangles Odyssey 1 /3





La graphiste Anne-Sophie Perreault a commencé à faire des affiches « comme exutoire » en 2016. Elle décrit ses illustrations comme « ludiques et minimalistes avec un mélange d’inspiration scandinave, Mid Century et des années 90 ». Formes géométriques, couleurs pâles, abstraction, simplicité, il y a quelque chose de très apaisant dans ces œuvres qui sont offertes en différentes tailles, et dont les prix varient de 20 $ à 60 $ pour les plus grands formats (jusqu’à 46 sur 36). Les délais de livraison sont d’une semaine.

Sur ton mur

IMAGE TIRÉE DU SITE DE SUR TON MUR Mon jardin, de Geneviève Godbout

IMAGE TIRÉE DU SITE DE SUR TON MUR Sous la neige, tirée de Paul à la maison, de Michel Rabagliati

IMAGE TIRÉE DU SITE DE SUR TON MUR Filles, d’Élise Gravel 1 /3





Sur ton mur, c’est un genre de boîte aux trésors de l’illustration. On y trouve des images tirées de livres, mais aussi des œuvres originales, de plus de 20 illustrateurs québécois parmi les plus populaires et talentueux, de Michel Rabagliati à Élise Gravel en passant par Rogé et Geneviève Godbout. La plupart des tirages sont limités et sont tous certifiés par les auteurs. Les prix et les formats varient beaucoup, mais on peut vraiment y trouver des illustrations en accord avec son budget. Vendus sans encadrement et expédition partout au Canada.

UNIK Printshop

IMAGE TIRÉE DU SITE D’UNIX PRINTSHOP Sérigraphie Monoprint Yellowtop 1/1

IMAGE TIRÉE DU SITE D’UNIX PRINTSHOP Sérigraphie Monoprint vert

IMAGE TIRÉE DU SITE D’UNIX PRINTSHOP Poster formes abstraites rouges 1 /3





Studio de sérigraphie situé dans l’ancienne usine Cadbury, à Montréal, UNIK Printshop offre des services d’impression et des cours, mais aussi une gamme de produits sous le nom Foreste, dont des jouets de bois et des affiches. Sophie Joubarne, qui a fondé l’entreprise il y a un peu plus de 10 ans, est la créatrice de ces images abstraites aux compositions éclatées. Chaque sérigraphie est une pièce unique dont le format et le prix le sont aussi (50 $), mais il y en a aussi de plus petites qui sont imprimées, et qui sont moins chères. Certaines sont vendues encadrées et d’autres non, et la livraison se fait par la poste (sauf pour les cadres).

Marlone

IMAGE TIRÉE DU SITE DE MARLONE Montréal 4

IMAGE TIRÉE DU SITE DE MARLONE Parc La Fontaine

IMAGE TIRÉE DU SITE DE MARLONE L’amour l’après-midi/Rohmer 1 /3





La signature minimaliste et épurée du duo formé par Céline Leboissetier et Mélody Magot commence à être connue. Fondée en 2016, la marque montréalaise propose des produits de papeterie et de mode joyeux et colorés, et leurs affiches sont à l’avenant. La plupart rendent hommage à des lieux emblématiques de Montréal avec une grande force d’évocation et un petit côté rétro fort charmant. Les prix tournent autour de 45 $ (75 $ avec cadre magnétique) pour une affiche de 18 sur 24, mais des formats géants sont aussi offerts sur demande dans certains cas. Livraison partout en une semaine.

Pony

PHOTO FELIX RENAUD, TIRÉE DU SITE DE PONY Stay Hydrated

PHOTO FELIX RENAUD, TIRÉE DU SITE DE PONY Sisterhood

IMAGE TIRÉE DU SITE DE PONY High on Life 1 /3





Illustratrice vedette et amie des artistes, Gabrielle Laïla Tittley, alias Pony, fabrique toutes sortes d’accessoires de mode allant des masques aux cotons ouatés. Elle propose aussi des affiches qui portent sa signature colorée, ludique et très pop, des images « punchées » toujours accompagnées d’un petit jeu de mots qui fait réfléchir. Les plus grands formats (18 sur 24) sont des sérigraphies produites en édition limitée, signées et numérotées par l’artiste, et coûtent 50 $. Livraison partout.

