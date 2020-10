Aujourd’hui, c’est l’automne. Demain, ce sera l’Halloween. Tout de suite après, l’hiver et les Fêtes. Des moments de l’année qui s’accompagnent souvent d’une irrépressible envie de réinventer son décor, dedans comme dehors. Le Soleil a demandé à Laurence Richard, copropriétaire de Concept LV, entreprise spécialisée en décors saisonniers et montages décoratifs pour boutiques, bureaux et commerces divers, de livrer ses trucs, astuces et conseils à la fois judicieux, inspirants… et amusants !

Où installer son décor ?

« Il faut se poser des questions avant de choisir les emplacements à décorer : est-ce qu’il y a quelque chose à mettre en valeur ? demande Laurence Richard. Des colonnes, une arche, un portique ? Est-ce qu’on y circule beaucoup ? Est-ce qu’une porte nuira ? Y a-t-il du vent ? Toutes ces choses doivent être réfléchies. Truc : éviter les endroits peu accessibles qui seront couverts de neige à la première tempête et qu’on ne se donnera pas la peine de déneiger. »

PHOTO FOURNIE PAR LAURENCE RICHARD Éléments de décoration au Buffet de l’Antiquaire, à Québec

