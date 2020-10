Virée déco à peu de frais

Monter une décoration sympathique peut rapidement mener à des factures volumineuses. À petit budget, est-ce possible ? Bien sûr ! C’est même la spécialité de la styliste et blogueuse Stéphanie Guéritaud, qui a des centaines de pistes à proposer. À notre invitation, elle a ciblé des articles et des idées à exploiter lors d’une petite séance de chinage auprès de deux enseignes abordables aux philosophies radicalement opposées : Renaissance et Dollarama.