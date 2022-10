Pour mettre de la couleur printanière dans votre gazon des années durant, plantez des bulbes avant les froidures d’automne : de petites merveilles apparaîtront ici et là sur votre pelouse encore jaunie, parfois dès la fin de mars. Voici quelques conseils pour enjoliver votre terrain aux premiers jours du printemps.

Pierre Gingras Collaboration spéciale

Plusieurs espèces de plantes bulbeuses à floraison printanière se prêtent à une plantation dans le gazon. Elles sont de petite taille, relativement peu coûteuses et fleurissent tôt. En plus d’offrir une vaste gamme de coloris, ces petits bijoux sont rustiques, ne nécessitent pas d’entretien et fleurissent durant des années.

Les éranthes et certains crocus figurent parmi les plus hâtifs sous nos climats. D’ailleurs, Eranthis hyemalis signifie fleur de printemps en grec. Cette minuscule beauté d’à peine 7 ou 8 cm se distingue par sa fleur jaune vif surmontant une mignonne collerette verte.

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Les crocus présentent des coloris divers et fleurissent en mars ou en avril.

Chez les crocus, il faut prêter attention à l’espèce indiquée sur l’emballage. Évitez les nombreuses variétés de Crocus vernus, populaires, qui sont souvent beaucoup plus grosses, mais plus tardives. On s’attardera plutôt aux Crocus chrysanthus, ancyrensis et tommasinianus – ne vous laissez pas décourager par ces noms scientifiques. Tous présentent des coloris divers selon les variétés, fleurissent en mars ou en avril, atteignent 10 cm environ et sont faciles à trouver en jardinerie.

Particulièrement adaptées pour le gazon, les scilles produisent pour leur part de jolies clochettes bleu foncé (il existe une variété de couleur blanche) et vont se multiplier avec les années si les conditions de croissance sont adéquates. Également toutes de bleue vêtues, mais avec un cœur blanc, les chionodoxas sont méconnues. Elles nous offrent deux ou trois fleurs par tige florale, et leur hauteur ne dépasse pas 15 cm. Quant aux perce-neige ou galanthus, leurs fleurs d’un blanc éclatant émergent habituellement à la mi-avril et sont dédaignées par les écureuils.

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE D’un bleu très foncé, les délicates scilles prennent habituellement de l’ampleur avec les années.

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Toujours spectaculaires, les perce-neige poussent très bien dans le gazon.

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Les éranthes figurent parmi les plantes bulbeuses les plus hâtives au printemps.

PHOTO MENEERKE BLOEM, WIKIMEDIA COMMONS Peu connus, mais fort jolis, les chionodoxas conviennent parfaitement pour fleurir une pelouse dès la fonte des neiges. 1 /4







Une méthode un peu marteau

La mi-septembre est le moment idéal pour planter de petits bulbes dans le gazon. Ils seront encore bien dodus. Plus tard en saison, ils sont parfois déshydratés sur les étals et la reprise est moins bonne. Une plantation hâtive permet aussi au bulbe de produire rapidement des racines. Assurez-vous par ailleurs que l’endroit choisi dans la pelouse n’est pas dans une dépression où l’eau pourra s’accumuler au cours de l’hiver. Dans ce cas, ce sera l’échec complet par asphyxie.

Pour un bel effet, il faut absolument regrouper plusieurs bulbes sur chaque lieu de plantation. Par exemple, dans un cercle de 30 cm de diamètre, 25 bulbes et plus pourront être disposés.

La profondeur de plantation devrait atteindre trois ou quatre fois le diamètre du bulbe. Si le nombre à planter est important, il est préférable d’enlever une plaque de gazon, mettre en terre, remettre le gazon en place et arroser le tout.

On peut aussi se servir d’un marteau dont la tête est assez longue (5 ou 6 cm) ; une méthode que j’ai utilisée avec succès durant des années. On donne de bons coups sur le sol les uns près des autres, puis on insère le petit bulbe dans le trou, que l’on recouvre de terreau. Il faut ensuite passer délicatement le râteau à feuilles et votre plantation passera presque inaperçue. Là encore, il faut bien arroser.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Planter des bulbes avec l’aide d’un marteau semble plutôt inusité, mais la méthode donne de bons résultats.

Écureuils tannants et tondeuse tardive

Et les écureuils ? Le problème est souvent incontournable. Le fumier de poule en granules est parfois un bon répulsif, mais sachez que rien n’arrêtera un écureuil affamé. Croyez-moi, au fil des ans, j’ai tout essayé.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Souvenez-vous que les écureuils ne reculeront devant rien pour saccager vos précieuses plantations.

Il reste le treillis métallique. Peu coûteux, on peut le placer sur la plantation, mais en le fixant solidement. Au printemps, dès que vos plants se montreront le bout du nez, il suffira de l’enlever.

Attention, rappelez-vous qu’une fois la floraison terminée, vos plantes auront besoin de toute l’énergie produite par leurs feuilles pour refleurir au printemps suivant. Il faudra donc retarder la coupe de gazon au moins vers la mi-mai et couper haut, à 8 cm.

PHOTO GETTY IMAGES Les minuscules iris réticulés sont de véritables bijoux. Mais encore faut-il leur laisser le temps de faire des réserves pour leur permettre de fleurir de nouveau. Il faut donc retarder la tonte du gazon au moins jusqu’à la mi-mai.

Au pied de mon arbre

Normalement, le gazon ne devrait jamais toucher le tronc d’un arbre, ne serait-ce que pour lui éviter des blessures causées par la tondeuse ou le coupe-bordure. Cet espace libre est aussi tout indiqué pour planter des bulbes de petite taille.

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Blanches ou bleues, les anémones grecques conviennent parfaitement pour fleurir le pied des arbres. Elles sont très rustiques et la floraison est longue.

Depuis des années, mes anémones de Grèce (Anemone blanda) bleues ou blanches poussent sous une épinette et au pied d’un hêtre. En plus des espèces mentionnées, puschkinia, muscari, jacinthe espagnole, ixiolorion, Crocus vernus et les jolis mais minuscules Iris reticulata conviendront. Une autre avenue pour que votre printemps soit plus beau que jamais.