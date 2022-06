PHOTO STACEY BRANDFORD, FOURNIE PAR WINNERS & MARSHALLS

On voit apparaître de nouvelles teintes neutres, constate Sheila Magro, de Winners, Marshalls et HomeSense. Ce sont le vert menthe frais, le vert sauge, le rouge terracotta, le rose tendre et le bleu, qui sont réconfortants. « Comme c’est l’été, on veut aussi s’entourer de verdure et profiter de la nature, tout en étant confortable », précise-t-elle.