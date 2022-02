Les jours ont beau s’allonger, le froid glacial et l’omniprésence d’Omicron sapent le moral. Un antidote ? Créer votre jardin intérieur d’hiver. Les grandes surfaces, tant les quincailleries que les supermarchés, offrent actuellement un choix considérable de potées fleuries à bon prix. Voici quelques suggestions pour mettre de la couleur et des odeurs dans son intérieur.

Pierre Gingras Collaboration spéciale

Faire durer le plaisir

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Tulipe

Primevères, tulipes, cyclamens, chrysanthèmes, lis callas, azalées, jasmins, jacinthes, amaryllis, orchidées et bien d’autres, le choix est vaste pour faire apparaître le printemps dans la maison. Mais avant de vous laisser séduire, quelques conseils.

— Choisissez une plante dont le feuillage est bien vert, signe de santé.

- Achetez des plants dont les fleurs sont en boutons. Vous profiterez ainsi d’une floraison plus longue à la maison.

— Vérifiez si de nouvelles hampes florales s’annoncent, votre bonheur floral se prolongera d’autant.

— Examinez attentivement votre beauté végétale pour vous assurer qu’il n’y a pas quelques bestioles indésirables cachées, telles des cochenilles farineuses. À rejeter impérativement.

Jacinthes, tulipes et autres bulbeuses

PHOTO ROBERT MAILLOUX, ARCHIVES LA PRESSE Jacinthes

De toutes les plantes bulbeuses printanières offertes ces temps-ci, les jacinthes restent probablement les plus intéressantes. Elles émettent un parfum suave, fleurissent un bon moment, surtout si vous avez pris soin d’acheter des plants en boutons, et n’exigent aucun soin particulier. Pour leur part, tulipes et narcisses, si jolis soient-ils, seront pleinement épanouis durant une dizaine de jours tout au plus, beaucoup moins si la température ambiante est élevée. Par contre, toutes ces plantes peuvent facilement avoir une seconde vie. Il suffit de les entretenir jusqu’au moment où le feuillage flétrit. Laissez alors sécher le terreau. Plantez les bulbes en pleine terre quand le beau temps reviendra et attendez… le prochain printemps.

Splendides gerberas

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Gerberas

Elles sont merveilleuses et figurent parmi les fleurs coupées les plus populaires au monde. Impossible de ne pas succomber à leurs coloris vifs et à leurs fleurs denses de 5 à 6 cm de diamètre. Avec un minimum de soins, vos plants produiront durant plusieurs semaines à la maison. La recette du succès : température fraîche, lumière vive (évitez le soleil direct) et arrosage parcimonieux. Laissez sécher le terreau entre chaque arrosage, car les racines sont très sensibles à la pourriture. Coupez les fleurs fanées. Certains les font refleurir durant des années.

Prolifiques cyclamens

PHOTO ARMAND TROTTIER, ARCHIVES LA PRESSE Cyclamens

Avec leurs fleurs abondantes et délicates en forme de papillons roses, rouges ou blancs, les cyclamens attirent l’attention. La floraison peut s’étaler sur plusieurs semaines, mais la plante peut aussi passer de vie à trépas en quelques jours faute de soins adéquats. Comme bien d’autres, elle exige une lumière vive et de la fraîcheur. Elle décline très rapidement à la suite d’arrosages excessifs. Il suffit habituellement de placer le pot dans une soucoupe pleine d’eau durant quelques minutes pour étancher sa soif. Éliminez ensuite le trop-plein.

L’anthurium : originalité et longévité

PHOTO PIERRE MCCANN, ARCHIVES LA PRESSE Anthurium

Avec son appendice provocateur composé d’une multitude de fleurs minuscules, l’anthurium se distingue par son originalité et sa longévité. Il apprécie la chaleur hivernale de nos appartements, sa floraison s’étale dans le temps sans soins particuliers si ce n’est un apport régulier en eau.

Les azalées : compliquées mais gratifiantes

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Azalée

L’azalée des fleuristes est un arbuste aux tiges ligneuses habituellement vendu en petit format ces temps-ci. La floraison est abondante dans des teintes de rouge ou de rose qui émerge d’un feuillage vert très foncé. Elle aime la fraîcheur, un endroit lumineux, mais sans soleil direct et il faut l’arroser régulièrement. Pour la conserver longtemps, il est conseillé de la transplanter dans un pot plus grand et dans un terreau additionné de mousse de tourbe. L’été, on l’installe à l’extérieur à l’ombre jusqu’à la mi-septembre. Beaucoup de soins, direz-vous. Un beau défi : mon dernier spécimen a été en fleurs presque continuellement durant un an.

La cause principale d’échec, l’excès d’eau

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Narcisse

La grande majorité des potées fleuries sont offertes lorsque la floraison est à son apogée. Mais cette beauté provoquée artificiellement est souvent éphémère à la maison. Souvenez-vous cependant que l’arrosage excessif est la cause principale d’échec avec les potées fleuries en hiver. On doit toujours attendre que la surface du terreau soit sèche avant d’arroser. Il vaut mieux arroser moins que trop. Par ailleurs, plus la température est fraîche, mieux se porteront vos fleurs : entre 15 °C et 20 °C. Placez la plante près d’une fenêtre au besoin pour assurer une fraîcheur ambiante.