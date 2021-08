Cour et jardin

Bien dans son jardin

Une harmonie de formes et de couleurs

Agnès Gilbert façonne son jardin depuis 46 ans et n’est pas près de s’arrêter. Sa passion pour les arts a aiguisé son regard et guidé sa façon de juxtaposer les fleurs, les arbustes et les arbres. Elle laisse aussi libre cours à sa créativité, réalisant diverses sculptures originales, mises en valeur au milieu d’une oasis, à Saint-Bruno-de-Montarville.